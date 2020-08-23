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Белорусы вышли на «Марш новой Беларуси» во многих городах

Воскресный «Марш новой Беларуси» проходит не только в Минске, но и во многих городах страны.

«В Могилёве люди тоже начинают собираться! И Брест собирается! Люди в Гродно двигаются в сторону площади Ленина… В Могилёве милиция пыталась оттеснить народ от Дома советов, но на подмогу пришло ещё больше людей», - говорится в сообщениях об областных центрах.


Марш в Гродно

Сообщается о проведении марша и в других крупных городах, кроме областных центров. Это Пинск, Новополоцк, Лида, Жодино, Жлобин, Барановичи, Мозырь.

Как сообщалось ранее, в ответ на проводимый сегодня в столице Беларуси большой воскресный «Марш новой Беларуси» власти подтянули в центр Минска водометы и автозаки. Закрыты несколько станций метро. ГАИ Минской области выставила посты на въездах в столицу на основных трассах.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о как минимум пяти погибших во время протестов.
"Белорусский партизан"
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