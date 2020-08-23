



Соответствующее мнение «Политрингу» высказал лидер Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, комментируя переназначение премьера и правительства.





По его словам, в сложившихся в Беларуси условиях состав правительства не имеет принципиального значения.





«Сейчас важно, что конкретно будет делаться в стране: что и когда. Ведь, как раньше, работать после 9 августа не получится! Я до выборов сказал, что борьба за Беларусь только начнётся после 9 августа, и оказался прав», - отметил он.





Гайдукевич убежден: белорусский народ должен увидеть, каким путем пойдет Беларусь.





«Сейчас общество должно увидеть, а что дальше! Что дальше в политике - какие изменения будут и когда? Убежден, что их надо было делать ещё после 2015 года, в том числе и переход на выборы по пропорционально-мажоритарной системе», - заверил политик.





Важны также перемены в экономической сфере, убежден он.





«Ведь ситуация сама по себе не улучшится, и Беларусь стоит перед огромным количеством вызовов. Нужна четкая программа действий во всех сферах, и действовать нужно уже прямо сейчас! Через год может быть поздно», - подытожил он.

Напомним, что вчера стало известно о том, что Президент Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства - в нем нет ни одного изменения.