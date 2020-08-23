Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США





Об этом сообщает AP





Уэст успел подать заявку 21 августа. Кроме него, заявки подали 10 других кандидатов.





Известный рэпер объявил о намерении принять участие в американской президентской кампании в прошлом месяце - в твите по случаю Дня независимости США





Сначала Уэст подавал заявку в штате Нью-Джерси, однако большинство из собранных 800 подписей признали недостоверными. В штате Луизиана для подачи заявки необходимо только заплатить 500 долларов.