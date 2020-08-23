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Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США

Американский музыкант Канье Уэст официально подал заявку на участие в выборах президента США в последний возможный для этого день.


Об этом сообщает AP.

Уэст успел подать заявку 21 августа. Кроме него, заявки подали 10 других кандидатов.

Известный рэпер объявил о намерении принять участие в американской президентской кампании в прошлом месяце - в твите по случаю Дня независимости США

Сначала Уэст подавал заявку в штате Нью-Джерси, однако большинство из собранных 800 подписей признали недостоверными. В штате Луизиана для подачи заявки необходимо только заплатить 500 долларов.

16 июля стало известно, что Уэст подал первую форму заявления в Федеральную избирательную комиссию.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября этого года.
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