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Тихановская: Объявленная Лукашенко полная боевая готовность — это просто запугивание людей, наши люди к таким шагам привыкли

Комментируя заявление 22 августа о том, что армия приведена в полную боевую готовность и наличие внешней угрозы, Тихановская сказала информагентству BNS, что это запугивание людей.


— К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Президенту уже никто не верит, — сказала Тихановская.

Тихановская убеждена, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут делать.
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