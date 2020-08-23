



— К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Президенту уже никто не верит, — сказала Тихановская.





Тихановская убеждена, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут делать.



