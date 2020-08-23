Тихановская: Объявленная Лукашенко полная боевая готовность — это просто запугивание людей, наши люди к таким шагам привыкли
Комментируя заявление 22 августа о том, что армия приведена в полную боевую готовность и наличие внешней угрозы, Тихановская сказала информагентству BNS, что это запугивание людей.
— К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Президенту уже никто не верит, — сказала Тихановская.
Тихановская убеждена, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут делать.
10:13 23/08/2020
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