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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Время шуток закончилось: надо искать компромисс

Протесты, которые продолжаются в Беларуси две недели, власти республики выражают готовность к решительным действиям по их подавлению. Но этой не выход. В этой ситуации пора принимать какое-то решение, считает политический эксперт Армен Гаспарян.

"Беларуси стоит попытаться найти какой-то гражданский компромисс. Должны сесть за стол политики, общественные лидеры, представители церкви, какие-то знаковые фигуры, которые вместе выработают дорожную карту. Ведь на повестке дня простой вопрос: как не потерять республику. Если она дорога, если общая родина всем важна, компромисс будет найден", — считает он. 

Также собеседник радио Sputnik Беларусь отметил, что происходящее сейчас — это внутренне дело белорусов. И для решения всех накопившихся проблем участие какой-то третьей стороны не потребуется: власти и народ смогут найти решение самостоятельно.

"Я убежден, что среди белорусов есть очень много вменяемых, грамотных и профессиональных людей, подлинных патриотов своей страны. И они сами смогут найти необходимый консенсус. Надо просто понять, что время шуток, по сути, закончилось", — резюмировал Гаспарян.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. Поначалу протесты жестко подавлялись правоохранительными органами: они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но затем силовики прекратили разгонять митинги. По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны более 6,7 тысячи. На этой неделе рабочие на многих белорусских предприятиях организовали забастовки, которые в Минтруда называют незаконными.
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