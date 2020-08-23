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НАТО называет заявления Лукашенко безосновательными

Заявления Александра Лукашенко о том, что НАТО передвигает войска у границы с Беларусью, безосновательны.


Об этом вечером в субботу, 22 августа, заявила пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску, передает DW.

"Как мы уже ранее дали понять, НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны", - сказала Лунгеску на пресс-конференции в Брюсселе, передает агентство AFP.

Польское правительство назвало заявления Лукашенко "пропагандой", а президент Литвы Гитанас Науседа - "полностью безосновательными заявлениями о воображаемых внешних угрозах".

Такую реакцию вызывали заявления Лукашенко о "шевелении войск НАТО" в Польше и Литве поблизости от белорусских границ. Он также заявил, что Беларусь будет "без предупреждения реагировать" на нарушение западной границы.

Соответствующий приказ Лукашенко отдал министру обороны страны Виктору Хренину во время посещения полигона под Гродно 22 августа.

По словам Хренина, войска НАТО в Литве "подходят к границе, разворачиваются и уходят". "Но мы их видим", - сказал министр. "Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они нарушают государственную границу, мы реагируем без предупреждения", - ответил на это Лукашенко.

По его словам, в Гродненскую область были переброшены витебские десантники, на боевое дежурство заступили тактические ракеты "Точка-У", РСЗО "Полонез" и ЗРК "С-300".
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