+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Мнение: «Контрнаступление Александра Лукашенко перспектив не имеет»

Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что контрнаступление Лукашенко перспектив не имеет.

Мнение: «Контрнаступление Александра Лукашенко перспектив не имеет»
Происходящее сейчас в Беларуси называют контрнаступлением Лукашенко. Считается, что Александр Григорьевич обрел уверенность в себе, которую ранее как бы потерял. И вот, не стесняясь в выражениях, он мечет громы и молнии в своих политических противников. В республике возобновились задержания протестующих, правда, теперь они носят больше точечный характер. Выявляются лидеры, в том числе забастовочного движения, задерживаются. Бастующих предупреждают, что они играют с огнем. Лукашенко демонстрирует, что рука не дрогнет, никого он не боится — ни Запада, ни Востока.

По улицам Минска и других городов перемещается автотранспорт с красно-зеленым государственным флагом Беларуси. Митинги сторонников тоже собираются. В разных регионах республики, судя по картинке с мест, их значительно меньше, чем противников Лукашенко. Все это происходит на фоне военных учений на границе со странами ЕС. Последних официальный Минск считает главными виновниками происходящего.

И можно так сказать, что главное решение власти в Минске на сегодня — это уголовное дело против координационного совета оппозиции. Здесь нелишне напомнить, что в состав этой структуры, кроме собственно оппозиции, вошли известные на весь мир правозащитники, предприниматели, представители творческой и научной интеллигенции. В частности, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, экономист Сергей Чалый, известный педагог Евгений Ливянт, профессор, культуролог Юлия Чернявская и другие. Можно рискнуть назвать их цветом белорусской нации. Их Александр Григорьевич называет «черной сотней».

Если надеть на них наручники и отправить в тюрьму, что здесь можно сказать? Как цивилизованный мир будет после всего этого относиться к Лукашенко? Это называется сжечь мосты. Вряд ли такое контрнаступление можно считать успешным. Хотя тактика понятна — ее придумали не сегодня — запугать, вынудить отказаться от поддержки протеста, а еще лучше покаяться и пасть на колени перед единственным легитимным лидером.

Между тем происходящее явно идет вразрез с общей позицией России и ЕС. Как известно, и те и другие призывают белорусов к диалогу. Но как его вести, если одна из сторон конфликта пытается посадить другую в тюрьму? Координационный совет оппозиции был создан как раз для того, чтобы наладить тот самый мирный диалог.

А что же Москва? Россия вернулась к привычной риторике: нельзя допускать внешнего вмешательства в дела суверенного государства, нашего союзника. Причем из слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова можно сделать некий вывод, что под этим самым вмешательством подразумеваются исключительно контакты с оппозицией. Пого рил с координационным советом — вмешался. То есть диалог в российском понимании — это значит соглашаться с тем, к чему призывает Лукашенко, то есть прекратить бунтовать и признать его легитимным президентом. Хотя, конечно, можно обвинить и Запад, что он призывает говорить только с оппозицией. Хотя это вопрос спорный.

Как бы то ни было, пока заметно, что белорусы не очень со всем этим согласны. Им по большому счету и лидер не нужен. Есть координация протеста через социальные сети, и поделать с этим Лукашенко ничего не может. Отключение интернета — это коллапс для экономики страны, которая итак находится не в лучшей форме. И главное, что кроме кнута нужен пряник.

Однако так может показаться, что официальному Минску кроме репрессий нечего предложить своему народу.

Любой политтехнолог скажет, что это неверный метод. Да и нет у него этого «пряника». В том все и дело. А если так, то контрнаступление Лукашенко перспектив не имеет, пишет политобозреватель.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]