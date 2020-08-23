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Министру обороны Беларуси легче подготовиться к войне, чем подумать о новых президентских выборах

Министр обороны Беларуси готовится к войне.


Министр обороны Виктор Хренин на совещании с участием президента страны Александра Лукашенко, которое прошло в Гродно, заявил, что оппозиция и внешние силы могут использовать действия силового блока «по стабилизации обстановки» в качестве предлога для смены политического курса страны.

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению Хренина, подобный сценарий возможен в результате задействования военных частей и подразделений высокой готовности, которые дислоцированы в непосредственной близости от государственной границы Беларуси.

Министр предположил, что «для обеспечения авиационной поддержки их действий» могут быть применены 18 истребителей F-16 ВВС США, которые были недавно переброшены из Германии на польскую авиабазу Ласк. «Подлетное время [этих самолетов] к госгранице [Беларуси] составляет около 22 минут», — отметил Хренин.

По словам главы Минобороны, основной направленностью мероприятий оперативной боеподготовки вооруженных сил стран-членов НАТО является задействовоание войск в условиях кризисного реагирования, а также во время ведения наступательных действий. «Именно для недопущения подобных сценариев развития обстановки нами предусмотрено действие сил немедленного реагирования и быстрого развертывания», — сказал он.

Накануне, 22 августа, Лукашенко сообщил о решении привести основные части Вооруженных Сил Беларуси в полную боевую готовность. Это решение президент охарактеризовал как «впервые самое серьезное решение за четверть века». «Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — сказал глава государства.

Вопрос: почему силовикам легче в своей голове рисовать войну и готовиться к ней, чем придти к простому решению, что можно мирно и спокойно провести новые президентские выборы? 
"Белорусский партизан"
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