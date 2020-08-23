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Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Беларуси

По мнению президента Украины, если бы Лукашенко был в себе уверен, то он бы провел повторные выборы. «После такого результата, не было бы вопросов ни у кого», — убежден Зеленский



Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — сказал Зеленский.

По словам украинского президента, он в такой ситуации пригласил бы международных наблюдателей и вообще всех, кого только возможно, после чего обратился бы к белорусам со словами «пожалуйста, выбирайте». «И после такого результата, не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», — считает Зеленский.

Накануне, 22 августа, Зеленский призвал власти и оппозицию Беларуси найти способ провести спокойный диалог друг с другом. «Как бы то ни было, что бы ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога. Неважно какой, но не дубинками», — отметил президент Украины.
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