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Президент Литвы: заявления белорусского режима об угрозах безосновательны

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что высказывания Александра Лукашенко о внешних угрозах, с которыми сталкивается Беларусь, не имеют под собой никаких оснований, и поэтому цель таких высказываний — отвлечь внимание от внутренних проблем, пишет Delfi.lt.

— Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", — сказал президент в комментарии BNS.

Напомним, что с аналогичным заявлением сегодня выступила Польша. Всем совершенно очевидно, что с Запада нападать на Беларусь никто не собирается. Но Александр Лукашенко привел армию в боевую готовность, надеясь на эффективность придуманной страшилки. Но это вряд ли. 
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