— Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о предполагаемых внешних угрозах, которые не имеют под собой никаких оснований", — сказал президент в комментарии BNS.





Напомним, что с аналогичным заявлением сегодня выступила Польша. Всем совершенно очевидно, что с Запада нападать на Беларусь никто не собирается. Но Александр Лукашенко привел армию в боевую готовность, надеясь на эффективность придуманной страшилки. Но это вряд ли.



