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На митинге в Гродно Лукашенко увидел "многотысячную толпу". Так ли это?

В субботу все дороги вели в Гродно. Десятки автобусов с табличками «Заказной» за час до начала мероприятия ехали в центр города. Волковыск, Ошмяны, Островец и другие райцентры ехали на митинг в поддержку Александра Лукашенко.

На митинге в Гродно Лукашенко увидел "многотысячную толпу". Так ли это?
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Лукашенко делал вид, что число свезенных в его поддержку его впечатлило. Он вспомнил время, о котором сейчас может только мечтать, когда на встречу с ним людей не свозили, а они приходили сами -- предвыборную кампанию 1994 года. 


— Я тогда приехал в Гродно, потому что моими основными соперниками были, уж простите меня, поляки-католики: Зенон Станиславович {Позняк}, Вячеслав Францевич {Кебич} и Станислав Станиславович {Шушкевич}. Вы проголосовали за меня, человека с востока, может быть не всем понятного и уважаемого. Спасибо вам огромное, за то, что вы поддерживали меня все эти годы! — сказал Лукашенко. — Когда я подходил к этой площади, мне говорили, что в Гродно что-то не то. Я сказал: «Неправда, не может быть, чтобы там так перевернулись люди». И, увидев эту многотысячную толпу, я понял, что гродненская земля — это наша земля.

На самом деле митинг был совсем не впечатляющим: Белсат оценивает его в три тысячи человек, "Вечерний Гродно" - в несколько тысяч. Судите сами. 

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А теперь митинг, который прошел в Гродно под лозунгом "Уходи!"

 
"Белорусский партизан"
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