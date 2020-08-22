+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Владимира Караника назначили губернатором Гродненской области. Областные депутаты поддержали инициативу Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области.

Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.

Напомним, что теперь уже экс-министру здравоохранения недавно пришлось пройти в Минске через коридор позора. И как бы то ни было, одно из требований белорусских медиков удовлетворено: министр Караник покинул свой пост. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]