Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета, передает корреспондент БЕЛТА.





Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.





Напомним, что теперь уже экс-министру здравоохранения недавно пришлось пройти в Минске через коридор позора. И как бы то ни было, одно из требований белорусских медиков удовлетворено: министр Караник покинул свой пост.