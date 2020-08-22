Владимира Караника назначили губернатором Гродненской области. Областные депутаты поддержали инициативу Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области.
Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета, передает корреспондент БЕЛТА.
Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.
Напомним, что теперь уже экс-министру здравоохранения недавно пришлось пройти в Минске через коридор позора. И как бы то ни было, одно из требований белорусских медиков удовлетворено: министр Караник покинул свой пост.
14:30 22/08/2020
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