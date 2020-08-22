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В знак солидарности с Беларусью: Литва снова проложит «Балтийский путь»

В воскресенье, 23 августа, наши соседи, жители Литвы, выстроятся в живую цепь

Она протянется на 37 километров, от Кафедральной площади в Вильнюсе до пропускного пункта Мядининкай – Каменный Лог, в знак солидарности с отважными белорусами, борющимися за свои права жить в мирной, независимой и демократической стране.


Акция пройдёт по примеру «Балтийского пути», организованного 31 год назад, 23 августа 1989 года, когда жители трех балтийских республик взялись за руки и выстроились в живую цепь, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс. Это была акция за независимость.
gazetaby.com
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