+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сванидзе: «Сейчас Лукашенко выглядит диктатором, который приходит в себя после первого нокдауна»

Российский историк и журналист Николай Сванидзе считает, что даже если Александр Лукашенко сейчас удержит власть в своих руках, то «стратегически он политический труп».



― Сейчас он (Лукашенко) выглядит диктатором, который понемножку приходит в себя после первого нокдауна, – сказал Сванидзе в эфире Эха Москвы. – Думали, что это нокаут. Но это нокдаун.

Я думаю, что в понедельник был шанс у протестантов взять власть. Они пока что этим шансом не воспользовались. Они замедлили темпы. Они потеряли инициативу, как мне кажется. Или теряют ее. Сейчас инициатива переходит к Лукашенко.

И поэтому сейчас очень большой шанс, на мой взгляд, что останется у власти в ближайшее время. Хотя уже говорил, что он политический труп. Я остаюсь при этом мнение. Стратегически он политический труп. У него никаких мечтаний о том, чтобы передать власть сыну Коле или остаться на несколько лет, я думаю, что это все из области иллюзий.

Но что он сейчас этот кризис может пережить – да, может. Надолго его хватит? – нет, надолго не хватит. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]