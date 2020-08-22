Фотофакт. Охранник Лукашенко караулит военное руководство





Пул Первого опубликовал с места фотографии с охранником Александра Лукашенко и управляющим делами президента Виктором Шейманом в красной кепке, что еще раз доказывает: нынешним силовикам Лукашенко не волне доверяет, поэтому привлек проверенного кадра.













Лукашенко добавил новых подробностей в свою новую версию о врагах. Он «разоблачил» замысел оппонентов: хотят рассредоточить силы белорусских силовиков, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе.





– Вы видите, что они уже тащат сюда «альтернативного президента», делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента, – заявил глава государства.





Напомним, еще несколько недель назад у белорусских властей была совершенно другая версия: якобы из России в нашу страну забрасывают группы боевиков для дестабилизации ситуацию во время президентских выборов.