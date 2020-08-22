Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретиться с Тихановской

Стивен Биган планирует посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Беларуси. Об этом сообщает sobesednik.ru со ссылкой на Reuters.









По их данным, в ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву, а позже посетит Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.



