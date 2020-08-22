Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретиться с Тихановской
Стивен Биган планирует посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Беларуси.
Фото: REUTERS/KIM HONG-J
Заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретиться с Тихановской
Стивен Биган планирует посетить Россию и Литву для обсуждения ситуации в Беларуси. Об этом сообщает sobesednik.ru со ссылкой на Reuters.
По их данным, в ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву, а позже посетит Вильнюс, где находится бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
11:27 22/08/2020
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