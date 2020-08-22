Лукашенко прибыл на военный полигон под Гродно

"Главе государства доложат о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении", - информирует агентство.





Лукашенко посетит район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона, а также реактивного дивизиона. Ему доложат об обстановке и выполняемых задачах.





Планируется, что затем Лукашенко посетит пункт постоянной дислокации механизированной бригады.





Кстати, он уже успел сделать первые заявления. Всё то же.





"Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - сказал Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА

В данной связи он поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно. "С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул Лукашенко.





Надо ли напоминать, что на территориальную целостность Беларуси никто не посягает -- просто с муштрой и военщиной Лукашенко спокойнее. Ну а под "цветными революциями" в нашем случае понимается требование людей провести честные выборы.