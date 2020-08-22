+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

А Саша списывает домашку! «Власти копируют деятельность протестного движения»

Но это ему не поможет

А Саша списывает домашку! «Власти копируют деятельность протестного движения»
Фото: tvr.by

Власти продолжают проводить в регионах митинги «за стабильность и независимость». А по сути – в поддержку «батьки» Лукашенко. Так на четверг 20 августа были намечены акции во многих городах Гомельской, Минской и Брестской областей.

UDF.BY поинтересовался у экспертов, могут ли провластные митинги повлиять на настроения в обществе.

«Мы видим, что реальная-то проплата касается сторонников Лукашенко»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что митинги в поддержку руководителя страны будут иметь некоторый эффект.

«Безусловно, это удачный ход с точки зрения мобилизации сторонников Лукашенко. Насколько я помню, последние 10 лет его обвиняли: если ты пользуешься поддержкой народа, где твои праздничные инаугурации и т.д.?», – сказал Марголин.

Но это только одна сторона вопроса.


«Вторая же сторона вопроса: помогут ли ему эти митинги расширить поддержку? Лукашенко хочет показать, что у него тоже есть массовая поддержка, что его рейтинг не 3%. Вот здесь я ответил бы категорически отрицательно: не помогут», – считает Марголин.

Одна из причин – всем очевидно, что людей на провластные митинги свозят.

«При обвинениях противников Лукашенко в том, что их проплачивают, мы видим, что реальная-то проплата касается сторонников Лукашенко. Для того, чтобы привезти их на автобусах, поездах используются бюджетные деньги. Государственные средства идут на выплаты зарплат водителям. И не думаю, что участникам митингов ставят в табелях пометку «за свой счет» – им же раньше нужно уйти с работы, чтобы успеть на акцию. Вот где реально проплаченная поддержка», – полагает Марголин.

Кому могла принадлежать идея об организации митингов в поддержку руководителя страны?

«Думаю, и в окружении Лукашенко не одни дураки сидят. Есть там люди, которые получают достаточно большие зарплаты за свою работу. Думаю, Лукашенко в один прекрасный момент стукнул кулаком по столу и спросил: я вас для чего здесь держу, если вы не можете ничего придумать? И вот уже едут автобусы и поезда, летают вертолеты с красно-зелеными флагами. И даже верх сообразительности: пустили по улицам автомобили, из окон которых развеваются государственные флаги», – отметил Марголин.

Но это не слишком удачная идея, по его мнению.

«Я вижу, что автомобили достаточно солидные. Не исключаю, что была дана команда всем чиновникам со служебными авто: сажай шофера и помощника, пусть едут с флагом. Видно, что многие автомобили или без номеров, или с прикрытыми номерами», – сказал член политсовета ОГП.

«Власти копируют деятельность протестного движения»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что не стоит переоценивать эффект от провластных митингов.

«Мне кажется, их влияние на настроения в обществе будет небольшое. Власти пытаются создать выгодную картинку и мобилизировать часть своего электората. Скорее стоит говорить о контрмерах властей для заполнения вакуума, образовавшегося в результате их фактического политического бездействия на протяжении достаточно длительного времени», – сказал Казакевич.

Он обратил внимание: ходят слухи, что власти наняли политтехнологов (возможно, российских), которые занимаются не только проведением митингов, но и кампанией по дискредитации бел-красно-белого флага.

«Но не думаю, что это собьет протестные настроения. Ни провластные митинги, ни другие действия – вроде возбуждения уголовного дела против Координационного совета. Так или иначе различные формы протеста будут продолжаться. Возможно они будут связаны с бойкотом госструктур, выходом из провластных профсоюзов», – отметил Казакевич.

Политолог также не исключает возникновения нового роста уличной активности.

«Пока не стал бы говорить о спаде уличных протестов: у нас самый массовый митинг был всего несколько дней назад. Понятно, что не все ежедневно могут выходить на улицу.

Посмотрим, что будет в это воскресенье. А если будет спад, протесты вновь могут набрать силу через несколько недель или месяцев», – считает Казакевич.

Он добавил:

«Власти создают видимость поддержки, копируют деятельность протестного движения – это да, это немного сдвигает внимание в другую сторону. Но это же не решает проблему политического кризиса».
Александр Скребцов, UDF.BY
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]