



Власти продолжают проводить в регионах митинги «за стабильность и независимость». А по сути – в поддержку «батьки» Лукашенко. Так на четверг 20 августа были намечены акции во многих городах Гомельской, Минской и Брестской областей.





UDF.BY поинтересовался у экспертов, могут ли провластные митинги повлиять на настроения в обществе.

«Мы видим, что реальная-то проплата касается сторонников Лукашенко»

Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что митинги в поддержку руководителя страны будут иметь некоторый эффект.





«Безусловно, это удачный ход с точки зрения мобилизации сторонников Лукашенко. Насколько я помню, последние 10 лет его обвиняли: если ты пользуешься поддержкой народа, где твои праздничные инаугурации и т.д.?», – сказал Марголин.





Но это только одна сторона вопроса.









«Вторая же сторона вопроса: помогут ли ему эти митинги расширить поддержку? Лукашенко хочет показать, что у него тоже есть массовая поддержка, что его рейтинг не 3%. Вот здесь я ответил бы категорически отрицательно: не помогут», – считает Марголин.





Одна из причин – всем очевидно, что людей на провластные митинги свозят.





«При обвинениях противников Лукашенко в том, что их проплачивают, мы видим, что реальная-то проплата касается сторонников Лукашенко. Для того, чтобы привезти их на автобусах, поездах используются бюджетные деньги. Государственные средства идут на выплаты зарплат водителям. И не думаю, что участникам митингов ставят в табелях пометку «за свой счет» – им же раньше нужно уйти с работы, чтобы успеть на акцию. Вот где реально проплаченная поддержка», – полагает Марголин.





Кому могла принадлежать идея об организации митингов в поддержку руководителя страны?





«Думаю, и в окружении Лукашенко не одни дураки сидят. Есть там люди, которые получают достаточно большие зарплаты за свою работу. Думаю, Лукашенко в один прекрасный момент стукнул кулаком по столу и спросил: я вас для чего здесь держу, если вы не можете ничего придумать? И вот уже едут автобусы и поезда, летают вертолеты с красно-зелеными флагами. И даже верх сообразительности: пустили по улицам автомобили, из окон которых развеваются государственные флаги», – отметил Марголин.





Но это не слишком удачная идея, по его мнению.





«Я вижу, что автомобили достаточно солидные. Не исключаю, что была дана команда всем чиновникам со служебными авто: сажай шофера и помощника, пусть едут с флагом. Видно, что многие автомобили или без номеров, или с прикрытыми номерами», – сказал член политсовета ОГП.

«Власти копируют деятельность протестного движения»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что не стоит переоценивать эффект от провластных митингов.





«Мне кажется, их влияние на настроения в обществе будет небольшое. Власти пытаются создать выгодную картинку и мобилизировать часть своего электората. Скорее стоит говорить о контрмерах властей для заполнения вакуума, образовавшегося в результате их фактического политического бездействия на протяжении достаточно длительного времени», – сказал Казакевич.





Он обратил внимание: ходят слухи, что власти наняли политтехнологов (возможно, российских), которые занимаются не только проведением митингов, но и кампанией по дискредитации бел-красно-белого флага.





«Но не думаю, что это собьет протестные настроения. Ни провластные митинги, ни другие действия – вроде возбуждения уголовного дела против Координационного совета. Так или иначе различные формы протеста будут продолжаться. Возможно они будут связаны с бойкотом госструктур, выходом из провластных профсоюзов», – отметил Казакевич.





Политолог также не исключает возникновения нового роста уличной активности.





«Пока не стал бы говорить о спаде уличных протестов: у нас самый массовый митинг был всего несколько дней назад. Понятно, что не все ежедневно могут выходить на улицу.





Посмотрим, что будет в это воскресенье. А если будет спад, протесты вновь могут набрать силу через несколько недель или месяцев», – считает Казакевич.





Он добавил:





«Власти создают видимость поддержки, копируют деятельность протестного движения – это да, это немного сдвигает внимание в другую сторону. Но это же не решает проблему политического кризиса».







