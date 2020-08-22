В пятницу (21 августа 2020 года – Ред.) Александр Лукашенко снова разоблачал злобных внешних врагов, посягающих на хрустальный сосуд. Раньше он уже заявлял, что массовые протесты в Беларуси координировали («управляли нашими, извините меня, овцами») организаторы из Польши, Великобритании и Чехии. Теперь выяснилось, что всем рулит Вашингтон.





Закавыка в том, что Лукашенко и его окружение в упор не хотят признавать политическим субъектом собственный народ. Поэтому рисуется схема с забугорными и даже, как видим, заокеанскими кукловодами, которые дирижируют-де здешними отморозками.





фото из открытого доступа





Более того, создается впечатление, что агрессивный Запад якобы готов и сам вторгнуться в синеокую республику.





Надувание мифа о внешней угрозе — старый прием всех диктатур. Чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и сплотить нацию вокруг вождя.





В нашем случае Лукашенко и пропаганда пытаются таким образом решить несколько задач.





Во-первых, подать дело так, что политические волнения вызваны якобы не усталостью от несменяемой власти и подозрениями граждан, что на выборах имели место колоссальные фальсификации, а заговором внешних сил.





Во-вторых, подыграть Кремлю, для которого антизападничество — родная стихия, музыка души (кремлевская поддержка сейчас очень нужна).





В-третьих, подготовить почву под вероятное введение, когда совсем припечет, чрезвычайного или военного положения (как в коммунистической Польше, когда там возникла «Солидарность»).





В пятницу Лукашенко также признался, что на белорусском ТВ работают варяги из России (и что связано это с бунтом части здешних телевизионщиков).





Почерк заезжих мастеров уже чувствуется. В частности, белорусская телепропаганда стала проводить параллели между нашими протестами и киевским майданом, хотя это называется натягивать сову на глобус. Налицо и другие клише, приемы, нарративы, характерные для российского пропагандистского стиля.





Некоторые независимые аналитики предположили, что высадкой журналистского десанта из Москвы дело не ограничилось и что даже речи Лукашенко пишут теперь кремлевские спичрайтеры.









Так это или нет (скорее нет), но факт то, что его риторика приобрела акценты, характерные для имперской пропаганды, когда речь идет о сопредельных с Россией странах. Оппоненты бессменного президента резко стали изображаться отпетыми русофобами.





Вряд ли в эти басни поверят многие в Беларуси. Месседж, что Лукашенко хотят сменить страшные русофобы, рассчитан прежде всего на Кремль. Но это игра с огнем.





По сути, белорусское руководство таким образом будит, дразнит имперские инстинкты Москвы, натравливает ее на движение за перемены в Беларуси. Но такой демонизацией внутренних политических противников можно накликать беду и на Беларусь как страну.









Пикантность момента еще и в том, что вся предвыборная кампания Лукашенко строилась на страшилке об угрозе нашей независимости со стороны восточной соседки. А вот теперь, когда поднялся за свободу собственный народ, уже и пропагандистский спецназ империи, оказывается, не грех призвать.





Вот вам и защита суверенитета, вот вам и информационная безопасность. Приглашением на белорусское ТВ представителей агрессивной, токсичной российской пропаганды режим, по мнению его критиков, открывает ворота для троянского коня.



