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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Сайты платформ Голос и Зубр тоже заблокированы

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайтам платформ Голос и Зубр, которые собирали информацию о фальсификациях на последних выборах и позволяли проводить параллельный подсчет голосов.

Блокировка введена на основании решения Мининформа Беларуси, пишет afn.by
Кроме того, в список ограниченного доступа по решению Министерства информации внесено несколько десятков прокси-сервисов — в том числе через них во время отсутствия доступа к Сети 9−11 августа некоторые пользователи осуществляли доступ к популярным мессенджерам.

Полный список заблокированных СМИ
"Белорусский партизан"
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