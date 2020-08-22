Евросоюз призвал власти Беларуси закрыть уголовное дело против координационного совета оппозиции
Европейский союз призвал власти Беларуси отказаться от уголовного преследования координационного совета оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Набилу Массрали.
По ее словам, ЕС ожидает, что в Беларуси прекратят уголовное дело против оппозиционного органа и начнут диалог с целью продвижения к мирному выходу из кризиса.
На самом деле Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк распространил фейк о том, что в Беларуси создан Координационный совет по передаче власти. Никакой такой совет не создавался. В Беларуси создан Координационный совет по поиску путей по преодолению политического кризиса и обеспечения согласия в обществе.
Второй фейк распространяет Александр Лукашенко, заявляя, что совет делит портфели.
На самом деле совет предложил власти переговоры по "выработке механизмов по восстановлению законности и проведения новых выборов".
"Белорусский партизан"
09:00 22/08/2020
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