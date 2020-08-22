+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Евросоюз призвал власти Беларуси закрыть уголовное дело против координационного совета оппозиции

Европейский союз призвал власти Беларуси отказаться от уголовного преследования координационного совета оппозиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Набилу Массрали.

По ее словам, ЕС ожидает, что в Беларуси прекратят уголовное дело против оппозиционного органа и начнут диалог с целью продвижения к мирному выходу из кризиса.

На самом деле Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк распространил фейк о том, что в Беларуси создан Координационный совет по передаче власти. Никакой такой совет не создавался. В Беларуси создан Координационный совет по поиску путей по преодолению политического кризиса и обеспечения согласия в обществе. 

Второй фейк распространяет Александр Лукашенко, заявляя, что совет делит портфели. 

На самом деле совет предложил власти переговоры по "выработке механизмов по восстановлению законности и проведения новых выборов". 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]