Латвия и Эстония введут индивидуальные санкции против должностных лиц Беларуси. Соответствующее заявление министров иностранных дел Эстонии и Латвии Урмаса Рейнсалу и Эдгарса Ринкевичса опубликовано 21 августа на сайтах МИД Эстонии и Латвии.





"Министры приветствуют итоги встречи Совета Европы, которая прошла 19 августа, и приняли решение установить индивидуальные санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов в городах Беларуси", – говорится в сообщении.





Страны высоко оценивают основополагающие принципы демократии, одним из которых является право на выражение политической воли путем справедливых выборов, сообщается в документе.





"Эстония и Латвия составили список чиновников Беларуси, в отношении которых будут введены ограничительные мероприятия. Санкции предусматривают визовые запреты", – сообщили министры.





Список должностных лиц, которых внесут в санкционные списки двух стран, пока не опубликован.







