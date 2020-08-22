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Латвия и Эстония введут индивидуальные санкции против чиновников Беларуси

Ранее о такой мере объявила Литва.

Латвия и Эстония введут индивидуальные санкции против должностных лиц Беларуси. Соответствующее заявление министров иностранных дел Эстонии и Латвии Урмаса Рейнсалу и Эдгарса Ринкевичса опубликовано 21 августа на сайтах МИД Эстонии и Латвии.

"Министры приветствуют итоги встречи Совета Европы, которая прошла 19 августа, и приняли решение установить индивидуальные санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов в городах Беларуси", – говорится в сообщении.

Страны высоко оценивают основополагающие принципы демократии, одним из которых является право на выражение политической воли путем справедливых выборов, сообщается в документе. 

"Эстония и Латвия составили список чиновников Беларуси, в отношении которых будут введены ограничительные мероприятия. Санкции предусматривают визовые запреты", – сообщили министры. 

Список должностных лиц, которых внесут в санкционные списки двух стран, пока не опубликован.
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