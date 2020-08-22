Лет 20 назад Шкловская районная газета "Ударный фронт" опубликовала стихотворение, подписанное неким ветераном труда. И только после выхода тиража идеологи сообразили, что весь набор слов не имеет значения, потому что это акростих. И в нем четко читается - "Лукашенко убийца".

Любовь ни с чем не перепутать,

У ней особенная стать.

Когда стоим мы на распутьи,

"Авось" нельзя в дорогу брать.

Шагаем твердо и спокойно

Единой. правильной тропой

Нас не застанут бури, войны,

Когда есть президент такой!

О. Беларусь, моя страна!

Услышь ты сердца ясный зов,

Будь мудрой, как всегда была.

И не забудь отцов!

И если правда в мире есть.

Цветущий сад мы сохраним.

А без него зачем нам жить?





В 2020 году история повторилась с плакатами в поддержку "Батьки". Хотели, как лучше, но получилось то, что получилось. Или это чистейшей воды саботаж, остается только догадываться.









Но и с майками да футболками в поддержку Лукашенко вышел казус, из-за чего все митингующие под красно-зелеными флагами уже получили обидное прозвище.



