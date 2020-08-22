Обозреватель Sobesednik.ru – о радикальной и пока кажущейся бредовой идее, которая зреет в консервативных кругах диванных аналитиков. Шок от побоев белорусов на улицах прошёл, и российские консерваторы, как и отечественная пропаганда принялись бороться с «белорусским майданом»: «Вы что, хотите как на Украине?», «Потеряете страну».

Я в эти дни пытался узнать у многих апологетов «государственного патриотизма», «русского мира» и пр., как же следует поступать, если в твоей гипотетической стране невменяемый президент сажает оппонентов в тюрьму, потом фальсифицирует выборы, потом устраивает по отношению к недовольным реконструкцию гестаповских пыток, да и вообще, четверть века держит всю страну в страхе: стоит только усомниться в соцсети в действиях дуболомов, ты теряешь работу, выйдешь на улицу – теряешь свободу. И всё это с беспрецедентным хамством по отношению к людям. Как же поступать, если майдан – исчадие ада и на площадь выходить нельзя? Вопрос мой, как правило, игнорировали.









Только из пары знакомых удалось выжать признание сквозь зубы: помалкивать и терпеть. Лишь бы Европа не разрушила экономику (как и почему она должна её разрушить, а новые власти этому потакать – вопрос в диванных дискуссиях отдельный, а ответы туманные). Чтобы подобных вопросов не возникало, в консервативных кругах зреет идея о том, что выборы не нужны вообще.





Собственно, главный вопрос, который мне бы хотелось задать господину Лукашенко ещё до 9 августа, – зачем нужны выборы? Хлопот – вагон: сначала надо сажать людей в тюрьмы (а в 1999 году на первых его перевыборах политики вообще пропадали без вести); потом давить на завучей школ, чтобы они подделали избирательные протоколы (тоже поганенькая работёнка не из лёгких); потом отрубать всей стране интернет; избивать людей дубинками до полусмерти; снова сажать в тюрьмы.

Врать без конца – ну уж этому за 26 лет в Беларуси, да и за 20 лет в России научились: тут всё как по маслу идёт. И, конечно, после выборов есть существенный риск потерять власть, унижаться, когда тебя, всесильного царя, обходит первая попавшаяся домохозяйка, а братский рабочий класс прямо в лицо говорит: «Уходи!» А ты уже во всех красках видел своё бессмертие. Обидно. Любимого вождя народ должен поддерживать безо всяких выборов – тогда и не будет поводов собираться на протесты. Потому что только любимый вождь знает, как сделать свою страну счастливой. Народу легко «задурманить голову», поэтому плебс не должен участвовать в таком действе как формирование власти никак. Примерно так нас начнут «прокачивать» уже в ближайшем будущем, чтобы больше не было поводов для майданов. Сначала об этом скажут самые отмороженные деятели, больше других ненавидящие вольнодумцев. А когда отсмеёмся над ними, глядишь, слоган «Выборы придумали трУсы» превратится в мейнстрим, и весёлые тётки, ностальгирующие по советским первомаям, пойдут с шариками бороться за то, чтобы их дремучесть распространилась принудительно на всю страну, а лучше на несколько братских. Ведь западная демократия нам давно уже не указ. Фальсификатор «батька» – «меньшее из зол». Чего ж тогда стесняться?

Конечно, у большинства «антимайданщиков» всё равно есть красная линия, за которой и они не смогут терпеть издевательств власти. Давайте представим, что гипотетическому невменяемому вождю вдруг взбрело в голову покрасить всех детей в рыжий цвет. Кто не покрасит – к тому приходит омоновец и разбивает ребёнку голову дубинкой. ОК, от греха подальше, да и ради стабильных рынков сбыта продукции «Беларуськалия» многие покрасят и будут сидеть молча дальше. Но вот новый указ – каждый должен наложить кучу возле двери тех, кому уже разбили голову. Класть кучу? Или идти на майдан? Впрочем, тогда уже на майдан будет поздно. То, что происходит сейчас в головах и умах по поводу белорусских событий, – это война фобий. Одни боятся неадекватной жестокости авторитарной власти, другие – внешней экспансии «мировой закулисы». Двигателем обоих процессов является не только обострённое чувство справедливости, но и страх. Ну а пока в Беларуси битва продолжается. Деятели культуры отказываются от наград и званий, увольняются журналисты, которым надоело врать, рабочие крупных белорусских предприятий мнутся между чувством собственного достоинства и «зарплатой и семьёй». На площади городов каждый день выходят люди с флагами, за которые в былые годы можно было угодить в тюрьму.









Белорусы хотят другую страну: чище и светлее. Сегодня от них зависит, будут ли жить в банановой республике не только они, но и мы, россияне.