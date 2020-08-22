Ситуацию в Беларуси Владимир Путин уже обсуждал с главами ФРГ, Франции, ЕС. При этом российский президент неоднократно заявлял о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси. В Кремле считают, что вступление России или других государств в диалог с белорусской оппозицией можно считать таким вмешательством.





При этом российская сторона уверяет всех, что белорусская власть готова к диалогу с протестующими. Правда, в Бееларуси об этом нет даже намеков.