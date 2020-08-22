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Reuters: замгоссекретаря США Биган посетит Россию для обсуждения кризиса в Беларуси

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган в ближайшие дни отправится в Россию и Литву для обсуждения политического кризиса в Беларуси, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Точная дата визита не называется.

Ситуацию в Беларуси Владимир Путин уже обсуждал с главами ФРГ, Франции, ЕС. При этом российский президент неоднократно заявлял о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси. В Кремле считают, что вступление России или других государств в диалог с белорусской оппозицией можно считать таким вмешательством.

При этом российская сторона уверяет всех, что белорусская власть готова к диалогу с протестующими. Правда, в Бееларуси об этом нет даже намеков.
"Белорусский партизан"
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