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Координационный совет белорусской оппозиции спокойно воспринял отказ Лукашенко от диалога

Отказ президента Беларуси Александра Лукашенко от диалога с Координационным советом оппозиции не повлияет на работу организации, заявил"Интерфаксу" официальный представитель Совета Антон Родненков.

"Отказ Лукашенко от диалога с советом никак не повлияет на нашу работу. Мы, собственно, и не ставили целей вести диалог с Лукашенко. Наша задача - добиться проведения честных выборов и освобождения политзаключенных, а также общественного консенсуса. Поэтому, как работали, так и будем работать. Будем даже наращивать обороты", - сказал Родненков.

При этом он напомнил, что Евросоюз отказался признать результаты выборов в Беларуси. "Полномочия Лукашенко истекают 5 ноября. Евросоюз не признал его победителем выборов, поэтому после 5 ноября эта проблема станет еще острее", - сказал Родненков.

Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что будет вести диалог не с координационным советом сторонников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, а с трудовыми коллективами белорусских предприятий. "А почему мы должны под чью-то дудку плясать? Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать, как они (Координационный совет - ИФ) говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Президент добавил, что не допустит проведения повторных президентских выборов, на которых настаивает координационный совет. "Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили", - заявил Лукашенко.

В Беларуси больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.
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