Лукашенко предложил Макрону свое посредничество в диалоге с "желтыми жилетами"
Президент Беларуси ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону на его предложение стать посредником вместе канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в диалоге действующего реждима с белорусским гражданским обществом, которое настаивает на проведении повторных выборов.
"Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном", - заявил Лукашенко.
Видеофрагмент выступления президента распространил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого", пишет interfax.by
20:10 21/08/2020
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