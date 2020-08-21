+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Лукашенко предложил Макрону свое посредничество в диалоге с "желтыми жилетами"

Президент Беларуси ответил президенту Франции Эмманюэлю Макрону на его предложение стать посредником вместе канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в диалоге действующего реждима с белорусским гражданским обществом, которое настаивает на проведении повторных выборов.

"Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси. Давайте сначала я приеду и буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном", - заявил Лукашенко.

Видеофрагмент выступления президента распространил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого", пишет interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]