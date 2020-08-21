Решение приняли на консилиуме, где присутствовала в том числе жена оппозиционера Юлия Навальная.





Утром 21 августа омские медики не разрешили перевозить Навального из-за его нестабильного, по их словам, состояния. В Германии Навального готова принять клиника Charite в Берлине.





Самолет за политиком направит организация Cinema for Peace Foundation, которая в 2018 году доставила в ту же клинику участника Pussy Riot Петра Верзилова.