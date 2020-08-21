– Всю президентскую кампанию Лукашенко говорил о российской угрозе, в поддержку этой версии были предъявлены задержанные российские боевики и возникло «дело Белгазпромбанка». Но после протестов он кардинально изменил риторику: теперь врагами выставляются европейские страны и США. Почему Лукашенко переобулся?





– Не думаю, что стоит говорить о том, что Лукашенко переобулся. Нужно различать то, что говорится, и реальную структуру отношений.





Конфликты с «вагнеровцами» и «Белгазпромбанком» были использованы исключительно для того, чтобы на уровне медиа отстаивать версию внешнего вмешательства и выставить Россию как фактор дестабилизации.





Но при этом названные конфликты мягко разрешались. Буквально через несколько дней после задержания «вагнеровцев» власти стали говорить о том, что это провокация неких третьих сил.





А раз это провокация третьих сил, то где же их искать? И раз Россия не враг, то кто?

Можно было бы сказать, что Китай – но в это вряд ли поверят. Запад – тоже звучит бредово, но, видимо, властям кажется, что это версия будет в большей степени принимаемой и эффективной с точки зрения пропаганды.





– Почему Лукашенко обратился за поддержкой к Путину? Общается по телефону только с ним, отказываясь от переговоров с лидерами европейских стран. Хотя сами белорусские чиновники говорили, что Москва хочет забрать у Беларуси часть суверенитета.





– И белорусские чиновники были совершенно справедливы в своих подозрениях. Россия по-прежнему желает отгрызть у нашей страны часть суверенитета.





Но, во-первых, Лукашенко просто некуда деваться кроме как обращаться к России. Во-вторых, существует авторитарный интернационал: все диктаторы друг друга поддерживают. Т.к. они угрожают друг другу меньше, чем им угрожают демократические изменения внутри стран.





Поэтому Путину совершенно невыгодно, чтобы в Беларуси произошла демократическая революция. Ему лучше поддержать Лукашенко и получить его более ослабленного.





В случае переговорного процесса в Беларуси, если в него будут вовлечены российские силы (неважно, как они будут представлены – хоть в рамках миссии ОБСЕ) – они будут играть на стороне Лукашенко, чтобы не допустить демократических преобразований.





– Но почему Лукашенко не побежал к Вашингтону и Брюсселю, продолжая гнуть линию о российской угрозе?





– Он пытался это делать во время избирательной кампании, но ничего не вышло. Помните, после ареста Бабарико глава КГК Тертель собрал европейских послов, распинался перед ними, убеждая в угрозе, исходящей из России.





Но на Западе же не идиоты сидят: они поняли, что им пытаются впарить несостоятельную, бредовую версию: власти не смогли представить никаких фактов, доказательств.





Кроме того, уже в ходе президентской кампании на Западе заявляли о массовых нарушениях избирательного процесса и прав человека. Было понятно, что белорусским властям никак не убедить Запад.





– Что Москва может попросить/потребовать за теперешнюю поддержку режима Лукашенко?





– Подписание и реализацию дорожных карт по углублению интеграции.

По событиям последних дней можно сделать вывод, что в Беларуси работают российские политтехнологи – в том числе, по характеру организуемых властью митингов. Это очень похоже на то, как в России действуют, борясь с демократическими силами. Теперь эти технологии привозят сюда.





Но у нас другая страна и другая ситуация. Мне кажется, что мы можем их переиграть.