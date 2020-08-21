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Егоров: Россия по-прежнему хочет отгрызть у нас часть суверенитета. И с Лукашенко так и будет

Лукашенко просто некуда деваться кроме как идти за поддержкой к Путину, но это серьезная угроза суверенитету Беларуси, завил «Белорусскому партизану» Андрей Егоров, старший аналитик Центра европейской трансформации и член Координационного совета.

Егоров: Россия по-прежнему хочет отгрызть у нас часть суверенитета. И с Лукашенко так и будет
– Всю президентскую кампанию Лукашенко говорил о российской угрозе, в поддержку этой версии были предъявлены задержанные российские боевики и возникло «дело Белгазпромбанка». Но после протестов он кардинально изменил риторику: теперь врагами выставляются европейские страны и США. Почему Лукашенко переобулся?

– Не думаю, что стоит говорить о том, что Лукашенко переобулся. Нужно различать то, что говорится, и реальную структуру отношений.

Конфликты с «вагнеровцами» и «Белгазпромбанком» были использованы исключительно для того, чтобы на уровне медиа отстаивать версию внешнего вмешательства и выставить Россию как фактор дестабилизации. 

Но при этом названные конфликты мягко разрешались. Буквально через несколько дней после задержания «вагнеровцев» власти стали говорить о том, что это провокация неких третьих сил.

А раз это провокация третьих сил, то где же их искать? И раз Россия не враг, то кто? 
Можно было бы сказать, что Китай – но в это вряд ли поверят. Запад – тоже звучит бредово, но, видимо, властям кажется, что это версия будет в большей степени принимаемой и эффективной с точки зрения пропаганды.

– Почему Лукашенко обратился за поддержкой к Путину? Общается по телефону только с ним, отказываясь от переговоров с лидерами европейских стран. Хотя сами белорусские чиновники говорили, что Москва хочет забрать у Беларуси часть суверенитета. 

– И белорусские чиновники были совершенно справедливы в своих подозрениях. Россия по-прежнему желает отгрызть у нашей страны часть суверенитета.

Но, во-первых, Лукашенко просто некуда деваться кроме как обращаться к России. Во-вторых, существует авторитарный интернационал: все диктаторы друг друга поддерживают. Т.к. они угрожают друг другу меньше, чем им угрожают демократические изменения внутри стран.

Поэтому Путину совершенно невыгодно, чтобы в Беларуси произошла демократическая революция. Ему лучше поддержать Лукашенко и получить его более ослабленного.

В случае переговорного процесса в Беларуси, если в него будут вовлечены российские силы (неважно, как они будут представлены – хоть в рамках миссии ОБСЕ) – они будут играть на стороне Лукашенко, чтобы не допустить демократических преобразований.

– Но почему Лукашенко не побежал к Вашингтону и Брюсселю, продолжая гнуть линию о российской угрозе?

– Он пытался это делать во время избирательной кампании, но ничего не вышло. Помните, после ареста Бабарико глава КГК Тертель собрал европейских послов, распинался перед ними, убеждая в угрозе, исходящей из России.

Но на Западе же не идиоты сидят: они поняли, что им пытаются впарить несостоятельную, бредовую версию: власти не смогли представить никаких фактов, доказательств.

Кроме того, уже в ходе президентской кампании на Западе заявляли о массовых нарушениях избирательного процесса и прав человека. Было понятно, что белорусским властям никак не убедить Запад. 

– Что Москва может попросить/потребовать за теперешнюю поддержку режима Лукашенко?

– Подписание и реализацию дорожных карт по углублению интеграции.
По событиям последних дней можно сделать вывод, что в Беларуси работают российские политтехнологи – в том числе, по характеру организуемых властью митингов. Это очень похоже на то, как в России действуют, борясь с демократическими силами. Теперь эти технологии привозят сюда.

Но у нас другая страна и другая ситуация. Мне кажется, что мы можем их переиграть.
"Белорусский партизан"
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