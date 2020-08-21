- За всю свою жизнь я ничего подобного не видел. Впечатления очень плохие.

Все осуждают ситуацию, но при этом уходят от главного вопроса: а кто же породил беспредел, с чего все началось?





А началось все с выборов, с нарушения закона о выборах, с незаконного отказа в регистрации наиболее сильным соперникам, недопуска наблюдателей на избирательные участки, - «президентские выборы» закончились массовой фальсификацией и незаконным присвоением голосов.





Выступая перед рабочими на одном из заводов, Лукашенко очень эмоционально заявил, что выборы состоялись и никаких фальсификаций не было, потому что, как он заявил, сфальсифицировать в пользу одного кандидата более 80% голосов невозможно.





Я послушал все, и согласен с ним в следующем: столь масштабные фальсификации невозможно провернуть одному человеку, небольшой группе людей, одной политической партии. Но это возможно, если фальсификациями занимается вся система власти, вся власть, - по приказу она может нарисовать не только 80%, но и все 100%, и даже 120%.





Все это остается вне фокуса, словно ничего и не было, и сейчас звучат призывы поддержать эту власть, словно ничего и не произошло.





- Так кто же виноват в том, что сотни тысяч людей восстали против фальсификаций выборов? Пять человек убиты в ходе мирных протестов, сотни, тысячи наших сограждан арестованы, избиты, покалечены. Кто автор всего этого беспредела?





- С самого верха отдан приказ провести грубую зачистку. Рядовые ОМОНовцы сами никогда не пошли бы на такое - если бы начальство не отдавало соответствующие приказы, или не закрывало глаза, или если бы начальство не показывало им пример, как надо расправляться с задержанными.

Это кощунство: никогда такого не было, чтобы людей избивали ни за что!

Законы, инструкции о порядке применения силы и спецсредств со стороны сотрудников милиции устанавливают предельно четко: если человек совершил административное правонарушение, то его задерживают и привлекают к ответственности. Но бить никому никого не позволено!





Сила применяется тогда, когда нужно предотвратить вооруженное нападение, когда работник правоохранительных органов должен защитить лично себя, своих товарищей, граждан, но если опасность миновала – силу применять нельзя.





Зачем бить людей в автозаке, в следственном изоляторе, РОВД? Это же беспредел!





- Кто-то в результате ответит за зверства белорусских силовиков? Или никто?





- Почему? Отвечать должен тот, кто исполнял незаконные приказы. Лукашенко заявляет: а что вы хотели, они избили работника ОМОНа! Может быть, они и избили работника ОМОНа, но не все избивали, кто избивал – тот пусть и отвечает.





Но ведь и того, кто избил, нельзя бить и пытать, если вы его задержали – возбуждаете уголовное дело, расследуете, пусть отвечает по закону!





А Лукашенко распространяет эту ответственность на всех. Вышли 200-300 тысяч человек – как на них можно распространять ответственность за преступление одного? Каждый должен отвечать по закону за конкретное преступление – и не более того! А бить вообще никого нельзя – это дикость!





- Вчера Генпрокурор объявил, что возбуждено уголовное дело по статье 361 УК (захват власти) в отношении Координационного совета.





- Прокуратура имеет право на возбуждение уголовных дел, но это еще ничего не значит. Команда идет сверху – прокуратура выполняет команду. За незаконное возбуждение уголовных дел тоже надо отвечать, равно как и за незаконное преследование по уголовному делу.





Раз не действует закон, что же сделаешь. Власть боится: я не слышал, чтобы Координационный совет призывал к захвату власти, я слышал, что он предлагает переговоры, а переговоры не являются захватом власти.





У нас может быть все, но все – до поры до времени. Сейчас Беларусь находится под очень пристальным наблюдением всего мира. Беларусь, о существовании которой еще лет 20-30 назад никто в мире и не знал, сегодня стала известна всему миру – борьбой за свои права и свободу.





И в этом есть печальная заслуга Александра Лукашенко, он своими действиями сделал Беларусь известной во всем мире.





- Что вы можете посоветовать сотрудникам правоохранительных органов, которым отдают незаконные приказы расправляться с мирными демонстрантами?





- Все сотрудники органов внутренних дел в своей деятельности должны строго руководствоваться существующим законодательством. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не выполнять ни устных, ни письменных приказов и указаний начальства, если они противоречат существующему закону.





А тот, кто совершил преступление (избил, покалечил), должен отвечать по закону. Кто не совершал преступлений – тот спокойно пусть служит дальше. Закон – плохой или хороший – есть закон, выполняй его, ведь закон не предусматривает избиение людей, наоборот, он запрещает это делать. Тот, кто избивает людей, сам становится преступником.





Все просто: исполняйте закон и не исполняйте незаконные распоряжения, не становитесь сами преступниками!





- Закон действует только в одностороннем порядке – на защиту действующей власти.





- Но его ведь никто не отменил. А раз его никто не отменил, он действует, если ты его не исполняешь – это не значит, что он не действует. Закон предусматривает ответственность за преступные действия и за бездействие. Ты как сотрудник милиции должен действовать, но ты уклонился от действий – наступили тяжкие последствия, и ты будешь отвечать за бездействие.