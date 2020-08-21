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Лукашенко публично отказался от переговоров с Координационным советом

Александр Лукашенко не будет вести переговоры с Координационным советом белорусской оппозиции.

Об этом он заявил 21 августа на птицефабрике в Дзержинске. По словам Лукашенко, «мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно». «Хотите разговаривать, как они говорят, диалог. Ну, вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог», — заявил он.

Ну что ж, на МЗКТ у него уже был диалог. Кто следующий? Нафтан? Беларуськалий?..

Лукашенко отметил, что деньги Евросоюза, на которые надеется оппозиция, в Беларусь не поступят без разрешения белорусских властей.

Основные представители оппозиции уже в изгнании, напомнил Лукашенко. «Смелый» Валерий Цепкало — делает заявления из Варшавы. А Светлане Тихановской — пришлось помочь уехать не без помощи президента, по ее просьбе. Ее опутали, окутали — в литовском МИДе, спецслужбы.
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