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К ответу! В Беларуси создан комитет по расследованию пыток

Белорусские и иностранные правозащитные организации создали Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси, совершенных против участников мирных акций.

К ответу! В Беларуси создан комитет по расследованию пыток
Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Правовая инициатива».

Правозащитники из разных организаций, входящих в комитет, сообщили, что будут работать по единой методологии и собирать информацию в единую базу. По их словам, они хотят собрать как можно больше фактов и доказательств, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Будут фиксироваться все случаи пыток (пострадавшие также могут сообщить о них через гугл-форму), также будет и лично опрашиваться те, кто готов рассказать о случившемся с ними. Дальнейшие задачи комитета:

— искать свидетелей и свидетельства пыток;

— идентифицировать подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении;

— совместно с адвокатами готовить судебные иски и юридическое сопровождение для пострадавших;

— готовить сообщения и жалобы в международные органы;

— формировать отчеты для беларусской общественности и международных организаций.

К Комитету уже присоединились РОО «Правовая инициатива», Human Constanta, Центр по продвижению прав женщин «Её права», Українська Гельсінська спілка з прав людини, Всемирная Организация Против Пыток (OMCT), общественное объединение «Звено», Truth Hounds.

Напомним, за дни протестов, которые жестко подавлялись силовиками, по всей стране было задержано около 7 тысяч человек. Есть многочисленные свидетельства того, что силовики жестоко избивали людей при задержании и потом продолжали истязать их в отделениях милиции и изоляторах. 

Несколько сотен человек попали в больницы, некоторые из них до сих пор остаются в тяжелом состоянии, а некоторые на всю жизнь останутся инвалидами.

Известно как минимум о четырех погибших.

На днях в СК сообщили, что от пострадавших поступило уже не менее 700 заявлений о пытках и бесчеловечном отношении. Но при этой власти вряд ли хоть одному делу будет дан ход, не говоря уже о том, что хоть кто-то из садистов будет привдечен к ответсвенности
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