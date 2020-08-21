Директор департамента крупнейшей в Беларуси ИТ-компании EPAM Павел Либер рассказал в Фейсбуке, что участвовал в создании платформы для альтернативного подсчета голосов на выборах-2020 "Голос", которая констатировала большое количество фальсификаций во время голосования. Ранее создатели проекта сохраняли анонимность, передает Свабода





"Я какое-то время сохранял анонимность и до сих пор нахожусь не в Беларуси для безопасности проекта. Но сегодня важный день, когда в платформе должен быть не только голос, но и лицо. Сегодня мы публикуем наши результаты. И я не хочу, чтобы они были анонимными. Анонимность порождает недоверие, а "Голос" наоборот создавался для открытости во всем — особенно в процессе подсчета голосов избирателей", — написал Либер.









По его словам, платформа "Голос" стала "настоящим символом гражданского контроля за честностью председателей комиссий, веры избирателей в защиту своего выбора и надежды на то, что цифровые технологии в этот раз помогут справедливости состояться".





"Каждый член комиссий видел, как люди фотографируют свои бюллетени. Каждый из них встал перед выбором — считать голоса честно или рискнуть и надеяться на защиту режима.





Эта платформа была полностью создана белорусскими профессионалами - более 40 человек - отличной командой неравнодушных волонтеров. "Голос" рождался и развивался как абсолютно аполитичная система, призванная пересчитать голоса людей, защитить их выбор от фальсификаций и иметь фото с доказательством этого выбора.





Наша команда никогда не агитировала за кого-то из кандидатов и никогда не призывала к протестам", - рассказал программист





На основании собранных платформой данных, Павел Либер утверждает, что выборы президента Беларуси были "полностью сфальсифицированы".





Вот три его главных вывода:





- Выборы надо признать недействительными, так как фальсификации выявили на каждом третьем участке. В Беларуси должны пройти новые-честные и прозрачные — выборы президента.





- Итоги выборов ЦИК взяла из воздуха. Он даже не удосужился перечислить свои же (пусть и сфальсифицированные) итоговые протоколы с избирательных участков».





- Александр Лукашенко не является легитимным президентом. И очень бы телось, чтобы он ознакомился с этим отчетом к его уже знаменитой фразе «как можно сфальсифицировать 80%?».





Что такое платформа «Голос»

Платформу запустила инициатива "Честные люди", о создании которой объявил претендент на пост президента Беларуси, а ныне политический заключенный Виктор Бабарико. На платформе зарегистрировались 1,15 млн пользователей.





Платформа "Голос" существует для того, чтобы каждый мог узнать, сколько голосов было отдано за кандидатов на его участке, и сравнить с данными протокола, — пишут на сайте. - Все, что нужно сделать - прислать фото обеих сторон вашего бюллетеня в чат-бот "голоса". Только бюллетень, без паспорта и селфи. Ваш голос останется анонимным"





В день выборов 9 августа сайт был недоступен у ряда белорусских провайдеров, а некоторые пользователи сообщали, что вместо оригинального "голоса" открывается фальшивый сайт, который просил ввести телефонный номер.





Что власти говорили о "Голосе"​

6 августа Александр Лукашенко заявил, что необходимо дать оценку законности инициатив альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси.





"Еще одна всплывшая тема - это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, когда такие обращения туда поступят", - сказал он.





Председатель ЦИК Лидия Ермошина заявила в видеообращении от 6 августа, что деятельность интернет-платформы "Голос" направлена на "организацию массовых беспорядков" и является "созданием теневого Центризбиркома, не больше и не меньше".





В Генеральной прокуратуре 7 августа заявили, что онлайн-платформы "Голос" и Zubr.in занимаются проведением социологических опросов и исследований без аккредитации.