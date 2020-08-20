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Мнение: Режим Лукашенко умер

В свежем выпуске Примуса эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич рассказала о трудностях, с которыми в ближайшее время столкнется белорусская власть.

- Лукашенко стал персоной нон-грата в Европе. Это, вообще говоря, редчайшее явление, когда не просто запрещают въезд списком, а объявляют персоной нон-грата. Люди там содрогнулись, увидев репортажи с улиц европейского, казалось бы, государства, которым является Беларусь, – отметила она.

Также Виктория Василевич высказалась относительно того, каким видится будущее режима Лукашенко как внутри страны, так и с точки зрения российских элит.

– Режим Лукашенко скончался. Сколько еще будет сохраняться его хладный труп здесь в нашей стране – это вопрос не к нам, это уже вопрос к историческим скрижалям. К тому, кто крутит крылья мельницы, а не к самим крыльям мельницы, коими являются общество, силовики, чиновники в нашей стране.

Я считаю, что этот режим умер в тот момент, когда был убит Александр Тарайковский возле метро «Пушкинская» в Минске.

Режим умер даже для россиян. Если говорить о поддержке российскими силовиками режима Лукашенко, в случае если россияне решат оставить его в кресле первого лица, то это первое лицо уже не будет президентом суверенной страны, потому что российские политики будут преследовать свои корыстные интересы. Возможно даже, расширяя Российскую Федерацию на запад, – предположила эксперт Аналитического центра «Стратегия».

Что касается процессов, происходящих внутри белорусского общества, то Виктория Василевич пока видит в них огромный прогресс.

– Я не видела ни одного человека, который бы испытывал эйфорию от победы. Но видела людей, которые понимали, что победой является сам факт нахождения свободных людей на улицах своих городов.

Вот этот конкретный момент и был конкретной огромной победой. Против подавления воли и свободы обычных граждан на протяжении длительного времени. И эту победу у белорусского общества никто не может отнять. Никто не может отнять ту красоту, яркость и радость, которую явили белорусы всему миру, – подчеркнула она.
Источник: gazetaby.com
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