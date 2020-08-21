Лукашенко заявил, что силовики "не намерены отдавать страну"

Лукашенко провёл встречу с руководством правоохранительных органов и уверен, что они "не намерены отдавать свою страну".

"Ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. (...) В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", — цитирует Лукашенко Интерфакс



