Лукашенко заявил, что силовики "не намерены отдавать страну"
Лукашенко заявил, что в "ближайшие дни" решит проблему с ситуацией в стране
Лукашенко провёл встречу с руководством правоохранительных органов и уверен, что они "не намерены отдавать свою страну".
"Они каждый день с утра до ночи дежурят, чтобы сохранить мир и покой. И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать", - заявил Лукашенко работникам агрокомбината "Дзержинский", передает interfax.by
Он также пообещал в ближайшее время нормализовать ситуацию в стране.
"Ситуация в стране очень политизирована, но ее не надо рассматривать как катастрофичную. (...) В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать. Это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", — цитирует Лукашенко Интерфакс
Лукашенко перед посещением агрокомбината "Дзержинский" встретился с руководителями правоохранительных структур.
13:50 21/08/2020
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