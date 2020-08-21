Главврач омской больницы назвал диагноз Навального - родные не верят

Родственники политика Алексея Навального усомнились, что до них довели достоверные данные по итогам консилиума врачей. Об этом сообщает в Твиттере лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева.





По ее словам, брат и жена Навального потребовали от главврача омской больницы, где политик сейчас находится, предоставить протокол консилиума, поскольку им неясно, кто входил в состав и на чем основано заключение.





Ранее жена Навального Юлия высказала мнение, что омские медики не дают разрешения на транспортировку ее супруга в Германию, поскольку хотят скрыть правду.





В администрации омской больницы сегодня сказали, что состояние Навального несколько улучшилось, но перевозить его пока нельзя. По словам заместителя главного врача медицинского учреждения Анатолия Калиниченко, жене и брату сообщили диагноз пациента. Разгласить его нельзя.





По его словам, можно лишь сказать, что медики не нашли в организме ядов или следов их пребывания, — передает агентство ТАСС.