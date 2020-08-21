Кто хочет убрать Навального и при чем здесь Беларусь?

Утром в четверг Навальный вылетел в Москву из Томска, где он встречался со своим региональным штабом. Вскоре политику стало плохо, начались боли, он терял сознание, самолет срочно посадили в Омске, вызвали скорую.





Есть серьезные подозрения на токсическое отравление. Перед отлетом Алексей Навальный выпил чая в кафе в аэропорту Томска. Замглавврача омской БСМП №1 Анатолия Калиниченко ответил на вопрос о причине случившегося: "Отравление рассматривается как одна из причин ухудшения состояния..."





К Навальному долго не пускали прилетевших из Москвы супругу Юлию и его врача. Речь идет о том, чтобы вывезти Навального за границу на лечение.





Интернет-тролли тупо вбрасывают свои темы: "Путину это не выгодно", "оппозиции нужна сакральная жертва" – и тому подобные штампы. В ответ оппозиционеры указывают на масштаб беспокойства, который породили в Кремле события в Беларуси, на желание властей убирать с политического поля ярких лидеров в преддверии выборов.





Можно вспомнить и целый список отравленных критиков путинизма или опасных свидетелей: Александр Литвиненко, Роман Цепов, Анна Политковская, Юрий Щекочихин, Владимир Кара-Мурза, Петр Верзилов... Кстати, Путин давно появляется на публичных мероприятиях со своей чашкой-термосом...





Коллеги Навального закономерно требуют возбуждения уголовного дела по 277-й статье УК РФ: "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".





Дмитрием Гудковым и писателем Виктором Шендеровичем. Репортаж из Башкирии корреспондента Артура Асафьева. Отравление лидера российской оппозиции, протесты в Беларуси, Хабаровске и Башкирии Радио Свобода обсуждает с политикоми писателемРепортаж из Башкирии корреспондента





Ведет передачу Михаил Соколов.









Михаил Соколов: Сегодня главное трагическое событие дня: глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии в больнице. У нас в студии политик Дмитрий Гудков. Как вы видите то, что случилось? Возможно, действительно мы сталкиваемся с покушением на жизнь одного из лидеров российской оппозиции?





Дмитрий Гудков: Шендерович правильно на Ежи Леца сослался: "Стыдно подозревать, когда знаешь наверняка". Совершенно очевидно покушение на убийство одного из лидеров, даже я бы сказал самого известного лидера российской оппозиции, протеста нашей страны. Я думаю, что это еще связано и с белорусскими событиями, а также это проходит накануне выборов региональных, накануне выборов в Государственную думу. То есть либо это попытка вообще избавиться от такого человека, либо это попытка запугать, выключить на какое-то время.





Почерк знакомый до боли нам уже. То же самое было с Верзиловым, с Володей Кара-Мурзой дважды, ровно такие же симптомы. Точно такая же реакция властей, вообще ничем не отличается. До этого и Политковская, и Щекочихин, и Скрипали. То есть яд, который, как правило, используют спецслужбы.





Возможно, это использует повар одного известного человека по фамилии Пригожин, которого "Новая газета" прямо обвиняет в том, что он специализировался на этих ядах, где-то в Сирии применял. Если вы помните, было еще одно расследование, когда один из участников нападения на мужа Любы Соболь сказал, что он по указанию команды Пригожина использовал яд, пытался отравить мужа Соболь. То есть кто там это сделал, мы свечку не держали, не знаем, но совершенно очевидно, что покушение на человека такого уровня должно быть согласовано на самом верху.





Михаил Соколов: Мы видим такой тренд, что Россия страна отравителей. Я бы еще заметил, что есть два случая, когда дела расследованы — это отравление полонием Литвиненко в Лондоне и отправление Скрипалей "Новичком" тоже в Лондоне. Все следы ведут к известным персонажам в России, сотрудникам спецслужб, один из них в Думе заседает и все отрицает, другие появлялись в эфире, показывали нам свои лица, но понятно, что путешественников в Англию вычислили теперь, понятно, кто и что делал.





К нам ненадолго заходит Виктор Шендерович, известный российский писатель. Что вообще происходит, почему именно сейчас на Алексея, как мы подозреваем, совершено такое покушение через отравление?





Виктор Шендерович: Строго говоря, это не первый случай, Навальный уже подвергался нападениям, в том числе довольно опасным для здоровья. Думаю, что тут одно из двух. Я предполагал вначале, что это может быть какой-то фактор личной мести, потому что мотив мести есть у многих путинских силовиков, про кого он только ни говорил, и Бортников, и Бастрыкин, и, конечно, Пригожин. Я думаю, что это может быть какой-то рациональный поступок, связанный с ближайшим днем выборов сентябрьским. Хабаровск с Белоруссией, я думаю, сдетонированы очень сильно страхом по поводу того, что все может вот так полыхнуть, Хабаровск и Шиес могут стать всероссийскими.





Белоруссия, конечно, добавила нерва в эту историю, потому что ничто не предвещало, и в очередной раз мы увидели, как это происходит вдруг внезапно без всякой симптоматики, как это и полагается в авторитарных режимах. Я думаю, что это добавило нерва на Старой площади, в Кремле. Я думаю, что это вполне нормальная, целесообразная, исходя из их представлений о политике, о нормах политики, целесообразная политика вывести из строя главного оппонента, не допустить этого полыхания Хабаровска по всей России. То, что мы имеем дело с убийцами и негодяями, тут это такое общее место, что об этом смешно напоминать.





Михаил Соколов: Почему все-таки Алексей сейчас самый опасный враг Путина, как пишут?





Виктор Шендерович: Потому что это единственная структура, которая работает против Путина. Потому что никаких партий нет в России. Есть некоторое количество замечательных людей в диапазоне от Гудкова до Шлосберга, Вишневского, Яшина, Галяминой, есть всякие люди замечательные в политике, но структура Навального показала свою эффективность гораздо большую, чем все оппозиционные партии вместе взятые. Это действительно структура, которая работает. И такое полыхание на выборах, такая организация выборов по всем российским городам крупным, чтобы там устроить Хабаровск. Удар нанесен по самому опасному путинскому политическому противнику, разумеется.





Михаил Соколов: А как вы восприняли ту реакцию, которую мы видим в интернете и на официальных средствах массовой пропаганды режима – по поводу отравления Алексея Навального?





Виктор Шендерович: Ничего нового. Более того, я бы сказал, что по направлению работы, по методичкам ольгинских троллей можно как раз и предположить, что для них является, откуда они хотят отвести подозрения. В каком-то смысле это явка с повинной, когда это делают государственные СМИ, начинают вбрасывать версии, заведомо менее вероятные, чем отравление, отравление не расследуется, в каком-то смысле это явка с повинной. Посмотри, от чего отводят подозрение ольгинские тролли и официальные СМИ, ты поймешь, что было на самом деле.





Михаил Соколов: Действительно, эта реакция официальной и неофициальной пропаганды, вы с ней сегодня, кажется, столкнулись, решили поговорить на радио "Комсомольская правда".





Дмитрий Гудков: Я только попытался высказать свое мнение, оно было примерно такое же, как высказал сейчас Виктор Шендерович, но на фамилии Путин меня стали перебивать очень жестко. Сказали: откуда вы знаете, вы не специалист, с чего вы решили, что отравили? А вот у нас все постоянно алкоголем травятся оппозиционеры.





Михаил Соколов: Просто они забалтывали, не давали говорить?





Дмитрий Гудков: Я посмотрел, как это выглядело в студии, там же у них видеотрансляция, сидят два ведущих, посередине огромный портрет Путина.





Михаил Соколов: То есть он ими руководит прямо?





Дмитрий Гудков: Я думаю, он ими руководит, даже когда они спят.





Михаил Соколов: Мне кажется, что в этой ситуации нужно говорить об этих всех ходах пропагандистских довольно конкретно. Люди на самом деле на них покупаются. Я выписал несколько версий, давайте мы методично посмотрим: "Навальный сам себя отравил".





Дмитрий Гудков: А "Немцов сам себя убил". Мне кажется, это бессмысленно разбирать, потому что наша аудитория в курсе и все понимает. Здесь нужно думать, что делать дальше.





Я хочу пожелать Алексею скорейшего выздоровления, а Юлии и ее близким мужества, сил все это выдержать. Но дальше совершенно очевидно нужно менять тактику оппозиции. Потому что когда у проблемы появляется фамилия, имя, отчество, проблема очень быстро решается.





Михаил Соколов: Такое впечатление, что они действительно решили выводить из игры, из политической борьбы ключевые фигуры. Кстати, Лукашенко так и поступал. Там люди заявились на выборы, их взяли — посадили.





Дмитрий Гудков: Я как раз хотел сказать, что сегодня есть уникальный белорусский протест, который, с одной стороны, имеет символ в лице Тихановской, с другой стороны, белорусский протест не имеет какого-то исполкома, лидеров, которые это все организуют. Сам протест, мне кажется, организуется телеканалом "Некста". Я считаю, что и в России нужно переходить к коллегиальным действиям, когда не имеет значения, что происходит с одним лидером, с другом лидером, все равно он будет дальше продолжать работать. Во-первых, это обезопасит очень многих лидеров протеста. Во-вторых, такой подход сделает любой протест, любую политическую борьбу более эффективной, потому что ничего нельзя сделать с организаторами. И это, кстати, обязательно надо взять на вооружение. Поэтому только коллегиальный подход — это первое.





Второе: мы должны действительно быть один за всех и все за одного. Поэтому я призываю всех, вне зависимости от того, кто как относится к Алексею, забыть все претензии, сейчас мы должны все его поддержать, поддержать его семью. Я вообще считаю, что это все связано не только с выборами региональными, это мелковато немножко для высшей нашей власти, я считаю, что транзит уже как-то начался, движение уже мы видим. Белорусский протест, я думаю, шокировал нашу элиту, потому что они увидели, что диктатура, которая имела более высокую прочность, казалось бы, – там еще в 1990-х убивали оппонентов, уничтожили выборы достаточно давно и репрессии были более жесткими. Казалось бы, ничего не может произойти, тем более одного, другого посадили.





Михаил Соколов: Но в 2010 году там люди выходили, их разогнали за одну ночь.





Дмитрий Гудков: Вдруг они увидели, как диктатура рушится буквально на глазах совершенно неожиданно, казалось бы, крепкая диктатура. Любая диктатура всегда неожиданно рассыпается. Поэтому они этого боятся, они боятся протестов. Выборы в Государственную думу они хотят сделать досрочными, у меня такое ощущение. Очевидно, что следующая Дума транзитная. Если вдруг они проигрывают эти выборы или допускают туда большое количество оппозиционеров – это означает, что они получают в 2024 году серьезные проблемы, серьезный вызов. Поэтому нужно, конечно, выключать Навального, как одного из самых эффективных штабов. Дальше они на этом не остановятся, будут продолжать. Сейчас все будет зависеть от того, как общество отреагирует на эти события.