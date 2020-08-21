Так, из рядов внутренних войск уволился старший пилот вертолетного отряда Александр Исаченко.





"Считаю недопустимым участие в действиях по достижению власти насильственными методами с использованием Вооруженных Сил Республики Беларуси», — написал он в рапорте об увольнении, который выложил в Instagram, вместе с фото служебного удостоверения.





"Заявление Министра обороны сегодня довели личному составу: "Кто не с нами, тот против нас! Сомневающихся, колеблющихся и предателей в наших рядах быть не должно. Поэтому каждый для себя должен определиться, с кем он сегодня.





Если не поддерживешь политику нашего Главнокомандующего и Министра обороны, к исходу дня рапорт на стол. Никого держать в Вооруженных силах не будем!"





Я не забыл, кому присягал… Честь имею!", - написал Исаченко.









Из Следственного комитета уволился старший лейтенант юстиции Никита Стороженко.





"До сегодняшнего дня я был сотрудником Следственного комитета Республики Беларусь. В последнее время в мою голову начали закрадываться сомнения: служу ли я народу или нет? Я пришёл к выводу, что нет. Я пытался уволиться ещё до выборов президента, но получил отказ.





Увольняться было тяжело, понимая что ждёт огромный долг за обучение и есть семья, но выполнять то, что противоречит совести ещё тяжелее. Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами. Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством.





Коллеги, если читаете это, ответьте себе на один вопрос:сможете ли Вы сказать "Честь имею". Я смог, моя совесть чиста. С Уважением, старший лейтенант юстиции Стороженко Н.И. #милицияснародом #следствиеснародом", - — заявил он.





Из милиции ушел подполковник Александр Ахремчик, которому «совесть не позволяет быть в так называемом строю».





"Обнулился))) 14 лет службы позади. Много это или мало? Наверное, достаточно, чтобы сполна прочувствовать офицерскую жизнь. То, что произошло на этой неделе не оставило равнодушным никого, или, к сожалению, почти никого… Моя совесть не позволяет мне быть в, так называемом строю.





Я всегда добросовестно относился к себе, к окружающим и к своей службе. Но настал момент, когда я просто не смогу честно, в первую очередь перед собой, выполнять свою работу. Я осознал, что фактически продаю свои моральные принципы.





Хочу сказать спасибо своим сотрудникам. Вашу поддержку и усердие я чувствовал каждый день, когда работал с вами! Никто не унывает и лучшее, конечно, впереди!", - пишет Александр Ахремчик





А из Вооруженных Сил уволился и Алексей Григорьев.





«Это решение было принято не спонтанно, а взвешенно, до этого я шел год и наконец могу спокойно вдохнуть грудью «гражданский» воздух», — отметил он.













«Клеймо-то ложится на всех»

Бывший сотрудник правоохранительных органов, правозащитник Олег Волчек в интервью «Салідарнасці» заявил, что силовики и чиновники продолжат выходить из системы Лукашенко — «кто-то гласно, кто-то — не афишируя».





«Думаю, на протяжении полугода будут увольнения. Никто не хочет быть повязан кровью. Мне говорят сотрудники: «Какая разница, ты бил или нет. Ты был в этой системе, понимаешь, что на тебе тоже пятно». Если ты сидел в РОВД, то обязан был рапорт написать, что тут избивают людей, если был очевидцем. Любой из них — даже просто мимо проходивший милиционер должен был доложить начальнику милиции, прокурору. Не написал? Это называется укрывательство. Пособничество может быть», — отметил Волчек.





По его словам, пошел процесс ломки этой системы.





«Вопрос — на какой период ей хватит денег продержаться. Но уже такого не будет, что было до всех этих событий», — заявил бывший следователь.





По его словам, в семьях сотрудников милиции возникли проблемы.





«Когда увидели фотографии избитых задержанных, начали жены-тещи вопросы задавать. Скорее всего, они не знают, как сейчас себя вести при выездах на происшествия. Может, опасаются, что нападения будут. Люди настроены против милиции за то, что она сотворила», — считает он, комментируя то, что милиция перестала выезжать на вызовы граждан.





Волчек полагает, что «люди в погонах поняли, во что их втянули. Не сто процентов сотрудников избивали людей. Но клеймо-то ложится на всех».





Он рекомендовал бывшим сотрудникам милиции писать коллективные обращения — требовать провести расследования случившегося и предоставить обществу его результаты.