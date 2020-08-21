+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Павел Латушко опроверг сообщения о том, что вызван на допрос

Президиум оппозиционного Координационного совета Белоруссии намерен собраться в пятницу после допроса в Следственном комитете (СК) республики двух его членов - Максима Знака и Сергея Дылевского, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе совета.

"На сегодня запланировано заседание президиума Координационного совета, после того как вернутся с допроса Максим Знак и Сергей Дылевский", - сказал представитель пресс-службы.

Они вызваны в комитет в качестве свидетелей к 10:00, добавил он.

Входящий в совет бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что его не вызывали на допрос в СК. "Нет, меня не вызывали в Следственный комитет", - сказал Латушко.

Он также подтвердил, что в пятницу "президиум Координационного совета намерен собраться и обсудить текущую ситуацию".

"Позиция наших юристов однозначная - в создании и деятельности Совета нет состава противоправных действий и состава преступления, соответственно - нет оснований для привлечения его членов к ответственности", - сказал Латушко, комментируя вызов членов Координационного совета на допрос.

Между тем, как передают белорусские телеграм-каналы, милиция перекрыла подход к зданию Следственного комитета на улице Фрунзе в Минске перед приездом туда на допрос двух членов президиума Координационного совета.

Сообщается, что у здания комитета собралось много журналистов и сторонников Светланы Тихановской.

Приехавшего на допрос Максима Знака собравшиеся встретили аплодисментами и одобрительными возгласами. Он призвал их не ожидать окончания допроса, так как, по его словам, "это может занять и восемь часов".

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк накануне заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала Координационный совет для транзита власти путем проведения повторных президентских выборов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]