Павел Латушко опроверг сообщения о том, что вызван на допрос

"На сегодня запланировано заседание президиума Координационного совета, после того как вернутся с допроса Максим Знак и Сергей Дылевский", - сказал представитель пресс-службы.





Они вызваны в комитет в качестве свидетелей к 10:00, добавил он.





Входящий в совет бывший директор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко сообщил агентству "Интерфакс-Запад", что его не вызывали на допрос в СК. "Нет, меня не вызывали в Следственный комитет", - сказал Латушко.





Он также подтвердил, что в пятницу "президиум Координационного совета намерен собраться и обсудить текущую ситуацию".





"Позиция наших юристов однозначная - в создании и деятельности Совета нет состава противоправных действий и состава преступления, соответственно - нет оснований для привлечения его членов к ответственности", - сказал Латушко, комментируя вызов членов Координационного совета на допрос.





Между тем, как передают белорусские телеграм-каналы, милиция перекрыла подход к зданию Следственного комитета на улице Фрунзе в Минске перед приездом туда на допрос двух членов президиума Координационного совета.





Сообщается, что у здания комитета собралось много журналистов и сторонников Светланы Тихановской.





Приехавшего на допрос Максима Знака собравшиеся встретили аплодисментами и одобрительными возгласами. Он призвал их не ожидать окончания допроса, так как, по его словам, "это может занять и восемь часов".





Генпрокурор Беларуси Александр Конюк накануне заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.





Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала Координационный совет для транзита власти путем проведения повторных президентских выборов.