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Источник "Медузы": в крови Навального токсичных веществ не обнаружено

В крови Алексея Навального, госпитализированного в Омске с признаками отравления, не обнаружили токсичных веществ, сообщил источник «Медузы», знакомый с результатами обследования политика.

Биоматериалы Навального направили в лабораторию в Москву для дальнейшего изучения на предмет наличия токсичных веществ, заявил собеседник. Название лаборатории он не уточнил.

Источник «Медузы» также подтвердил, что рассматривается несколько диагнозов состояния Навального, сузить до одного пока не получается. Он отметил, что транспортировка политика из Омска невозможна, поскольку есть опасения, что состояние Навального во время перелета может ухудшиться из-за перепадов давления.

Соратники Навального заявили утром 21 августа, что сотрудники транспортной полиции установили яд, которым отравили оппозиционера. Название этого вещества, опасного для окружающих, не раскрывается. 

Официально в транспортной полиции сообщили, что не могут это подтвердить, поскольку результаты экспертизы еще не готовы. 

Источник государственного агентства ТАСС в то же время заявил, что в организме Навального не обнаружили яд, правоохранительные органы по-прежнему считают, что «речь идет об отравлении психодислептиками».

Утром 21 августа главный врач омской больницы, в реанимации которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на его перевозку в клинику в Германии, поскольку политик находится в нестабильном состоянии и нетранспортабелен.
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