+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Кремль: Заявления Волошина о Лукашенко носят частный характер

В Кремле с большим уважением относятся к Александру Волошину, руководившему в 1999–2003 годах администрацией президента России, но его нынешние заявления считают лишь словами частного лица.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Сейчас он выражает свою личную точку зрения, он волен это делать. Но эта точка зрения не является официальной», — ответил Песков на просьбу прокомментировать слова Волошина, что к массовым протестам в Белоруссии привела утрата Александром Лукашенко ощущения реальности.

«Лукашенко утратил чувство своего народа. Это тяжелая ноша — власть, и, видимо, он в какой-то момент начал терять ощущение реальности. Страна уже хотела чего-то другого, а он ей пытался навязать что-то свое — и политически, и экономически. Накопилось недовольство, что и привело к нынешней ситуации», — сказал Волошин в ходе онлайн-беседы, организованной Школой гражданского просвещения, отвечая на вопрос издания Znak.com.

По словам Волошина, за прошедшее с 1994 года время в белорусском обществе накопилась психологическая усталость и появилось желание перемен, а сам Лукашенко потерял огромную долю популярности, которая была у него в момент победы на первых выборах, когда он выиграл в качестве кандидата оппозиции.

Экс-глава администрации президента России особо отметил, что не понимает зверского отношения силовых структур к участникам протестов.

«Это за гранью добра и зла. Какое-то гестаповское зверство по отношению к соотечественникам. У людей опьянение кровью», — возмутился Волошин.

Он выразил уверенность в том, что Россия не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси, так как это может только навредить.

«Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Идентифицировать, именовать проблемы внутрибелорусские должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. Мы не стали бы сейчас в этот процесс никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии», — заявил в четверг Песков.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]