США призвали власти Беларуси принять посредничество ОБСЕ





«Мы настоятельно призываем правительство Беларуси принять предложение председательства ОБСЕ о содействии диалогу и вовлечении всех заинтересованных сторон. Мы поддерживаем международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий», - заявил Майк Помпео.





Помпео заверил, что США остаются приверженцами суверенитета и территориальной целостности Беларуси, а также поддерживают «стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и свой собственный путь, свободный от внешнего вмешательства».





При этом госсекретарь США осудил насилие против протестующих и призвал к немедленному освобождению задержанных.





«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными нарушениями в ходе президентских выборов и решительно осуждаем насилие, совершенное в отношении мирных протестующих и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов и мирных протестующих, блокирование интернета и жестокое обращение с задержанными. Мы призываем к немедленному освобождению тех, кто был несправедливо задержан, и составлению отчета о пропавших без вести».