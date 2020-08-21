Задача А. Лукашенко и его окружения как раз и состоит в том, чтобы максимально повязать всех, поэтому стоит ожидать серьезных провокаций и эскалации насилия, если не будут предприняты превентивные меры, пишет политический аналитик Николай Буров.





Очевидно, что Лукашенко не пойдет ни на какие переговоры по транзиту власти, в то время как основная часть элиты явно на такие переговоры настроена с условием, что будет адекватный субъект со стороны протестующих – те, с кем можно вести эти переговоры. Можно предположить, что С. Тихановская с большой натяжкой воспринимается в этом качестве. В этом контексте арест В. Бабарико сыграл в пользу А. Лукашенко.





Значительным плюсом является подчеркиваемый мирный характер протестов, так как он становится очевидным сигналом отказа от тотальной люстрации и высокой преемственности в системе управления.





Значимой проблемой является и кандидатура и.о. президента. Согласно Конституции, эти функции должен исполнять премьер-министр. А. Лукашенко заблаговременно и впервые в белорусской истории сменил главу правительства до выборов, а не после. Понятно, что целью было устранить С. Румаса в том числе, и исключить возможность, что он станет и.о. президента. К сожалению, белорусские аналитики не уделили достаточно внимания этому сюжету, хотя он отражает серьезный раскол в белорусской элите до президентских выборов. Нынешний премьер-министр, Р. Головченко, является креатурой В. Шеймана, сторонника максимально жесткой линии, не пользуется поддержкой со стороны белорусской номенклатуры и слабо воспринимается как возможный и.о. президента.





Серьезное беспокойство вызывает и неотвратимый экономический обвал. Смена власти до него серьезно ослабит позиции нового руководителя, так как экономический кризис будет списан на его / ее политику, а не на результат деятельности А. Лукашенко.





Исходя из всего выше сказанного: если А. Лукашенко воздержится от активных шагов, то сохранение его власти на фоне продолжающихся протестов вполне вероятно до сентября-октября 2020 г., то есть до начала разрастания экономического кризиса. Однако, учитывая характер и психологическое состояние первого белорусского президента, сложно ожидать от него такой выдержки. Попытки перейти к более активным действиям катализируют процессы раскола внутри элиты и подтолкнут ее умеренную часть к смене власти. В случае неудачи Беларусь ждут очередные столкновения между силовиками и народом с последующим распадом системы госуправления.



