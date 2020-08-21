Невзоров: Удивительно, как быстро усваиваются уроки Беларуси
Известный российский публицист – о причинах отравления Навального.
– Удивительно, как быстро усваиваются уроки Беларуси, – рассуждает Александр Невзоров. – Ведь заметно, что самая слабая часть белорусской революции, – отсутствие опытного, единого и злого лидера.
Тихановская годится в символы, но никак не в стратеги и вожаки этой революции. Будь у восставших хоть один реальный лидер, Лукашенко давно бы считал невыкопанный картофель.
Отметим, обозреватель Юлия Латынина также связала попытку убить российского оппозиционного политика Алексея Навального с событиями в Беларуси.
08:25 21/08/2020
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