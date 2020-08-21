+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Меркель объяснила, почему лидеры ЕС обсуждают ситуацию в Беларуси с Путиным

Лидеры европейских государств обсуждали ситуацию в Беларуси с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что белорусский президент Александр Лукашенко не захотел вести с ними диалог. Об этом 20 августа на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сказала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает "Укринформ".

Меркель объяснила, почему лидеры ЕС обсуждают ситуацию в Беларуси с Путиным
"Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал", – сказала канцлер.

Она отметила, что во время разговора с Путиным лидеры высказывают четкую позицию: народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.

“Что касается ситуации в Беларуси, то от России мы ожидаем откровенного и искреннего диалога с Европейским Союзом, с Германией и Францией, а также эффективного посредничества. Мы предложили, чтобы ОБСЕ участвовала в посредничестве. Россия за это”, — в свою очередь написал президент Франции Эмануэль Макрон в своем Твиттер.

Со ссылкой на российских чиновников появляются сообщения, что Лукашенко согласился на диалог. Так министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. Надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и со стороны тех, кто по тем или иным причинам недоволен результатами выборов». Интервью было показано в эфире телеканала «Россия 1», а расшифровка фрагмента интервью появилась на сайте МИДа. Однако пока "готовностью к диалогу" белорусских властей можно назвать только в возбуждение уголовного дела в отношении Координационного совета. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ЖДИТЕ, МАКЕЙ!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе
Анатолий Лебедько
Не бойтесь #7 ПРОТЕСТЫ. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Никита Ванин
Минуты тишины
Павел Знавец
Его убьют.
Александр Бухвостов
Час пробил


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]