BelarusWatch готовит акции солидарности с белорусами во всем мире

Об этом сообщается на странице акции.





"Наша цель - привлечь внимание к событиям в Минске и Беларуси, чтобы подтолкнуть лидеров стран к поддержке прав человека и демократии", - пишут организаторы.





Они также ищут координаторов в разных городах для проведения акций солидарности.





"Формат акций зависит от вашей креативности — от появления белорусского флага на административных зданиях до символического завязывания платка или одевания рубашки цветов белорусского флага на памятники в вашем городе. Все детали готовы проговорить индивидуально", - говорится в сообщении.





В Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, продолжаются протесты против официальных их результатов, согласно которым Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.