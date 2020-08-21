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BelarusWatch готовит акции солидарности с белорусами во всем мире

Международная волонтерская инициатива BelarusWatch планирует 26 августа провести акции солидарности с белорусами во всем мире.


Об этом сообщается на странице акции.

"Наша цель - привлечь внимание к событиям в Минске и Беларуси, чтобы подтолкнуть лидеров стран к поддержке прав человека и демократии", - пишут организаторы.

Они также ищут координаторов в разных городах для проведения акций солидарности.

"Формат акций зависит от вашей креативности — от появления белорусского флага на административных зданиях до символического завязывания платка или одевания рубашки цветов белорусского флага на памятники в вашем городе. Все детали готовы проговорить индивидуально", - говорится в сообщении.

В Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа, продолжаются протесты против официальных их результатов, согласно которым Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.
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