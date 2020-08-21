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Омские врачи сообщили об отсутствии изменений в состоянии Навального

Накануне вечером его состояние оценивалось как стабильно тяжелое


Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в больнице скорой медицинской помощи в Омске, пока остается без изменений, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного Минздрава.

"Нового ничего", - сказала представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о состоянии Навального.

Ранее Минздрав Омской области сообщал, что в пятницу в Омск из Москвы должны прибыть специалисты из медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума о состоянии Навального. На тот момент медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое. До этого сообщалось, что Навальный в коме, его подключили к аппарату ИВЛ.

Утром 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный с утра не ел, но пил чай, купленный в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.
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