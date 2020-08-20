Белорусский драматург Андрей Курейчик - автор сценариев к фильмам "Выше неба", "Ёлки", "Любовь-морковь" и других, известных российскому зрителю, а также лауреат многочисленных кинематографичаеских премий. И - потенциальный фигурант уголовного дела о захвате власти.





Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил 20 августа, что в связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.





"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - заявил генпрокурор Александр Конюк.









Андрея Курейчика прокомментировать это обвинение. Русская служба Би-би-си попросила драматургапрокомментировать это обвинение.





Андрей Курейчик: Это полный абсурд. Потому что есть официальный документ, регламент Координационного совета, где четко написано, что совет не просто не ставит вопрос о захвате власти, а в принцине занимается совершенно другими делами. Потому что люди, которые в совет входят - это люди не из сферы власти вообще. Это художники, писатели, рабочие, журналисты. Это представители гражданского общества, которые никогда в жизни не стремились во власть. Абсурдное обвинение, которое показывает, что власть вообще не хочет никакого диалога с народом. Хочет репрессий. Это чистой воды политическая репрессия.





- Би-би-си: Какого развития событий вы ожидаете? Может, уже собрали чемодан, чтобы бежать из Беларуси?





- Нет, я не собираю чемоданы. Но от этой власти можно ожидать чего угодно. Могут забрать на улице, потому что просто сидишь на лавочке. Или когда пошел в магазин. Тебе могут предъявить любое обвинение, потому что мы не живем в правовом государстве. Ведь черным по белому прописаны, не скрыты задачи Координационного совета. Прямо в преамбуле, в первой главе: власть нас не интересует. Наша задача - помочь решить кризис, как людям, обладающим авторитетом в своих областях деятельности. Помочь решить эту тяжелую нынешнюю политическую проблему. И это то, под чем я могу подписаться.





- Как вы считаете, возможно ли сейчас наладить диалог с властью, найти компромисс в решении проблем, которые встали в Беларуси?





- Понимаете, основная проблема - что власть не понимает, кто ее враг. Что враг - не деятели культуры, не Купаловский театр, не рабочие заводов, не какие-то злые силы на Западе. Ее враг - собственная психология. Власть не желает принять ситуацию, что она больше не имеет электоральной поддержки. Не может принять реальность. Не по нашей вине точно, а по вине самой власти у нее нет поддержки в обществе.





- Как реагирует на угрозу вам ваша семья?





- Отец, конечно, очень волнуется, близко к сердцу все принимает. Друзья, семья тревожатся - все понятно. Просто вот пытаешься помочь, как можешь, чтобы закончился этот ад. А сталкиваешься с ситуацией, когда люди у власти считают, что только на штыках, только батогами можно разговаривать с народом. Это путь в никуда. Ну, посадят они [нобелевского лауреата] Светлану Алексиевич - что, от этого плюсов много получат в мире? Или художника Цеслера, или музыканта Володю Пугача, или меня. А главное, за что? Я на любом допросе буду говорить то же, что и вам: почитайте документы, которые мы подписали. А ничего другого никто не собирался и не планировал делать.





Это будет очередная и сильная пощечина имиджу Беларуси на международной арене. И еще раз покажет эту власть как не просто нецивилизованную, а варварскую и дикую в Европе. Потому что репрессировать по абсурдному обвинению авторитетнейших, действительно достигших многого людей - дикость



