"Сейчас Алексей без сознания". Его в больнице охраняют

Фото: Алексей Навальный / Facebook





Российского политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Об этом в своем Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.





По ее словам, Навальному стало плохо в самолете.





"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на "скорой" едем в больницу", – написала Ярмыш.





Это уже второе вероятное отравление оппозиционного политика.





Год назад, когда суд арестовал Навального на 30 суток за призыв к участию в несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и он находился в спецприемнике, его госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".





Лечащий врач политика Васильева заявила, что симптомы Навального говорят о том, что это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. По ее словам, палату пациента усиленно охраняют.





29 июля Навального выписали из больницы и отправили назад в спецприемник.



