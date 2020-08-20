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"Сейчас Алексей без сознания". Его в больнице охраняют

Самолет, на котором из Томска в Москву летел сегодня утром российский оппозиционер Алексей Навальный, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российского политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Об этом в своем Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, Навальному стало плохо в самолете.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на "скорой" едем в больницу", – написала Ярмыш.

Это уже второе вероятное отравление оппозиционного политика.

Год назад, когда суд арестовал Навального на 30 суток за призыв к участию в несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и он находился в спецприемнике, его госпитализировали с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Лечащий врач политика Васильева заявила, что симптомы Навального говорят о том, что это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. По ее словам, палату пациента усиленно охраняют.

29 июля Навального выписали из больницы и отправили назад в спецприемник.
gordonua.com
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