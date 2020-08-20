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Орда призвал директоров не увольнять бастующих рабочих

Лидер Белорусской федерации профсоюзов, руководитель предвыборного штаба Александра Лукашенко Михаил Орда сделал несколько важных заявлений.

О забастовках

"Мы сегодня просим и призываем нанимателей не увольнять и не наказывать  людей за участие в так называемых забастовках. Но когда под угрозу будет поставлена работа предприятия, будут потеряны рынки сбыта, когда будут нарушаться технологические процессы, это скажется на качестве конечной продукции, наниматели начнут действовать в соответствии с законодательством", -- заявил Михаил Орда.

О моратории на насилие и расследовании пыток и избиений 

"Федерация мгновенно обратилась в правоохранительные органы: необходимо детально и объективно изучить каждый случай. Если нет случаев нарушения правопорядка и люди проводят мирные акции, то, по нашим убеждениям, не должно применяться никаких силовых мер".

О переговорах

Единственный верный путь решения любых вопросов – стол переговоров. Мы предлагаем провести внеочередное заседание Национального Совета с приглашением представителей трудовых коллективов, руководителей предприятий, генеральной прокуратуры, парламента: всех, кто заинтересован во взвешенном и мирном урегулировании вопросов.

Обращения трудовых коллективов и некоторых отраслевых профсоюзов о непризнании выборов  ФПБ направила в Генпрокуратуру.
1.prof.by
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