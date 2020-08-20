Орда призвал директоров не увольнять бастующих рабочих

О забастовках





"Мы сегодня просим и призываем нанимателей не увольнять и не наказывать людей за участие в так называемых забастовках. Но когда под угрозу будет поставлена работа предприятия, будут потеряны рынки сбыта, когда будут нарушаться технологические процессы, это скажется на качестве конечной продукции, наниматели начнут действовать в соответствии с законодательством", -- заявил Михаил Орда.





О моратории на насилие и расследовании пыток и избиений





"Федерация мгновенно обратилась в правоохранительные органы: необходимо детально и объективно изучить каждый случай. Если нет случаев нарушения правопорядка и люди проводят мирные акции, то, по нашим убеждениям, не должно применяться никаких силовых мер".





О переговорах





Единственный верный путь решения любых вопросов – стол переговоров. Мы предлагаем провести внеочередное заседание Национального Совета с приглашением представителей трудовых коллективов, руководителей предприятий, генеральной прокуратуры, парламента: всех, кто заинтересован во взвешенном и мирном урегулировании вопросов.





Обращения трудовых коллективов и некоторых отраслевых профсоюзов о непризнании выборов ФПБ направила в Генпрокуратуру.



